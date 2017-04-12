外交部：川習會中國提台灣 美制式回覆

外交部次長李澄然12日赴立法院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

2017-04-12 09:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕「川習會」上週落幕，外交部今受邀至立法院進行會後專案報告。外交部次長李澄然會前受訪時透露，中國的確有在會中提到台灣，「但非常短暫」，美方也按照包括「台灣關係法」在內的一貫立場回覆。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長李大維、國安局與陸委會等相關部會，出席「川習會後我國外交與國安因應作為」專案報告並備詢。李大維因公務出國請假，由次長李澄然代理出席此會。

國際情勢緊張，台灣會否被迫選邊站？李澄然在會前受訪時表示，台灣角度而言，當然希望區域穩定，不要造成區域緊張，而台灣作為國際社會負責任成員，也配合聯合國對北韓的制裁措施，例如不從北韓進口煤礦等等。李澄然也提到對「川習會」的觀察，重點在於美國希望中國對北韓多施加壓力，如果中國因為某些原因不能夠積極配合、努力促使朝鮮半島無核化的話，美國就要採取自己的作為。

至於「川習會」中關於台灣的部分，李澄然說，美方資深官員昨天已經和我方簡報，所謂「台灣議題」，川普和習近平會後於公開場合都沒有提到，只有8日時由中國外交部長王毅提及。李澄然也透露，據我方了解，中國方面在會中的確有提到，「但非常短暫」，美方也是按照制式立場回覆，即包括「台灣關係法」在內的一中政策等。

根據外交部書面報告，「川習會」最具體成果應為「美中全面對話」（US-China Comprehensive Dialogue），並制定重點合作清單或「百日計畫」。報告指出，對話機制取代了歐巴馬政府時期的美中「戰略與經濟對話」（S&ED），重新建立屬於川普政府的框架。但報告也表示，川普團隊的外交國防人事尚未完全確定，不同派系仍在競逐主導權，此互動框架能否達到預期效果，有待觀察。

外交部也強調，在美中同意深化經貿關係之際，我方也會持續推動深化台美經貿關係，包括透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）等既有平台，加強雙邊經貿合作關係，以增加台美經濟夥伴協議（EPA）之動能。另，美中也曾討論延續兩軍交流機制，外交部將持續促請美方履行「台灣關係法」及「六項保證」下的對台安全承諾，繼續提供防禦性武器，並確保台灣足夠的自衛能力。外交部也盼基於美國「2017國防授權法」，提升台美軍事交流層級。

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