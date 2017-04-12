外交部：川習會中國提台灣 美制式回覆
外交部次長李澄然12日赴立法院報告並備詢。（記者張嘉明攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕「川習會」上週落幕，外交部今受邀至立法院進行會後專案報告。外交部次長李澄然會前受訪時透露，中國的確有在會中提到台灣，「但非常短暫」，美方也按照包括「台灣關係法」在內的一貫立場回覆。
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長李大維、國安局與陸委會等相關部會，出席「川習會後我國外交與國安因應作為」專案報告並備詢。李大維因公務出國請假，由次長李澄然代理出席此會。
國際情勢緊張，台灣會否被迫選邊站？李澄然在會前受訪時表示，台灣角度而言，當然希望區域穩定，不要造成區域緊張，而台灣作為國際社會負責任成員，也配合聯合國對北韓的制裁措施，例如不從北韓進口煤礦等等。李澄然也提到對「川習會」的觀察，重點在於美國希望中國對北韓多施加壓力，如果中國因為某些原因不能夠積極配合、努力促使朝鮮半島無核化的話，美國就要採取自己的作為。
至於「川習會」中關於台灣的部分，李澄然說，美方資深官員昨天已經和我方簡報，所謂「台灣議題」，川普和習近平會後於公開場合都沒有提到，只有8日時由中國外交部長王毅提及。李澄然也透露，據我方了解，中國方面在會中的確有提到，「但非常短暫」，美方也是按照制式立場回覆，即包括「台灣關係法」在內的一中政策等。
根據外交部書面報告，「川習會」最具體成果應為「美中全面對話」（US-China Comprehensive Dialogue），並制定重點合作清單或「百日計畫」。報告指出，對話機制取代了歐巴馬政府時期的美中「戰略與經濟對話」（S&ED），重新建立屬於川普政府的框架。但報告也表示，川普團隊的外交國防人事尚未完全確定，不同派系仍在競逐主導權，此互動框架能否達到預期效果，有待觀察。
外交部也強調，在美中同意深化經貿關係之際，我方也會持續推動深化台美經貿關係，包括透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）等既有平台，加強雙邊經貿合作關係，以增加台美經濟夥伴協議（EPA）之動能。另，美中也曾討論延續兩軍交流機制，外交部將持續促請美方履行「台灣關係法」及「六項保證」下的對台安全承諾，繼續提供防禦性武器，並確保台灣足夠的自衛能力。外交部也盼基於美國「2017國防授權法」，提升台美軍事交流層級。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 檢察官定位與屬性 司改國是會議熱議
- 搶救生育率 衛福部擬成立「少子化辦公室」
- 前瞻計畫烏溪唸「鳥溪」部長讓高層傻眼？
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 李安驚傳健康亮紅燈 秘密返台就醫
- 苗縣頭屋11條古步道 踏勘重現風華
- 中國H7N9延燒 西藏也淪陷
- 「帝寶」法拍戶創新低單價標脫 每坪跌破200萬
- 反廢死：和解就輕判 豈非有錢就能殺人
- 小宇接受信招待紓壓 Live唱太好 老蕭喊賤
- 〈美味教室〉找個好天氣 野餐去
- 愛心認養毛小孩 雲林送大禮
- 風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- 新版公車APP 結合藍芽微定位
- 控馬英九圖利富邦300億 北檢首傳北銀前副理
- 法律爭訟 高通反控蘋果違約索賠
- 人權特別報告員 曾關注西藏人權
- 鄭文燦：航空城都計10月定案 配地比41％
- 醉女毆護理師 患恐慌症輕判
- 李安「呼吸中止症」恐睡夢中猝死？李淳出面澄清
- 板農理監事選舉爆賄選 36人遭約談
- 高醫驚傳不明氣體 百人咳嗽眼癢 衝出院外
- 日銀總裁首度表態：升息或縮表來退場QE
- 清潔隊一例一休增7千萬加班費 高市環局找錢
- 美光併購前涉竊密投中 5前華亞科主管交保
- 財神遶境 林明溱扶轎求改善財政
- 《TAIPEI TIMES 焦點》DPP calls for probe on KMT media disposals
- 差很大 洋香瓜每斤近百元 西瓜6元
- 企業助弱勢 37載不間斷
- 果真一審重判、二審減半…難怪司法被疑不公
- 枋寮掩埋場變垃圾山 居民憂污染
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 挺自由貿易 三大組織聯手嗆川普
- 蓋雙溪水庫解基隆渴 新北市府：壩址近斷層帶
- 感動與滿足─澳洲豪華之旅
- 金鶯踢館波士頓 今日賽事預告與轉播
- 阿帕契姊夫婿 遭爆挪用公款繳小孩註冊費
- MiLB》內野全員失誤 2A投手狂掉11分皆非責失
- 武財神聖誕 南崁五福宮遶境
- 川習會前 美向日表達可能軍事打擊北韓
- 王文洋與呂安妮戀情 週刊爆：早已分手
- 柴智屏重拍《流星花園》 打造新F4
標題：外交部：川習會中國提台灣 美制式回覆
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email