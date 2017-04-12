前情報員挽救李明哲？他身份北京無回覆…

李明哲妻李凈瑜。（資料照，陳志曲攝）

2017-04-12 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕在挽救李明哲行動中，已曝光的一位是國民黨政策會執行長蔡正元友人李俊敏，他自稱可以代表北京，且傳出向李明哲妻李凈瑜通電話逾2小時，提出保證可以讓李明哲認罪影片不公開播放，不過，經我方陸委會向北京方面查證，國台辦「無回覆」，使得李俊敏身份更神秘。

《聯合報》報導，李俊敏是前情報員，曾在4月7日中午與李明哲妻李凈瑜會面，更在當天晚上通電話逾2小時。據轉述，李俊敏除了提自己兩岸救援經驗之外，還分析各式營救方法向李凈瑜指出，若她高調對抗，則中方可能會公開播放李明哲「認罪」影片、或是「認罪書」內容，不過，李凈瑜認為李俊敏是「代表大陸國台辦來威脅她」。

李俊敏勸李凈瑜不要去北京「把事情鬧更大」，還提條件「保證」，若「李淨瑜不去北京，他會幫忙讓李明哲的認罪不在電視上播出，而且會私下協助讓李明哲早日獲釋」。但李凈瑜懷疑這種說法。

《上報》報導，李俊敏曾在4月5日第一次與陸委會聯絡，表達他有來自「北京的訊息」想傳話給家屬，而陸委會除傳達給家屬之外，也向國台辦查證李俊敏「代表」的身份，不過，國台辦「並無回覆」；4月6日，李俊敏二度跟陸委會聯繫，希轉交被家戶屬拒絕的李明哲親筆信，但也遭陸委會的拒絕，重點就是無法證實其代表性。