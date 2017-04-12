挽救李明哲 兩岸諜報網、政治掮客交鋒…
2017-04-12 07:05
〔即時新聞／綜合報導〕NGO工作人員李明哲遭到中國因不明原因拘留前後，據報導，已有多方管道向陸委會及李明哲家屬表示，願意代表進行溝通及挽救，但都遭到拒絕，而不止是已曝光的兩岸人民服務中心執行長李俊敏一人而已，這主要原因是，經相關單位向北京方面查詢，都指向這些人只是掮客或熱心人士，沒有從兩方政府取得任何身份。
我方已展開挽救李明哲行動，事關兩方事務的敏感問題，官方在態度上，只能以正向方式應對，而最激烈交鋒則在檯面下的運作；綜合媒體報導，我官方已「撒了很多網」來了解並挽救，但所有的管道都不能曝光，且是不斷的斬斷消息管道，以防被中方鎖定追查。
《上報》報導，在國台辦證實拘留李明哲之前，我方已獲知訊息，而這項消息管道在傳出訊息之後，立即斬斷，不過，接著卻有多起自稱是來自北京的訊息，想要傳話，也有些想從家屬或台方取得官方代表身份，其中包括李俊敏，但陸委會逐一查證，不過，有些消息來源相當混亂，甚至可能是混淆用的，難以查證。
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