質疑李凈瑜 蔡正元︰顯然不是普通的救夫女人
2017-04-11 16:28
〔記者施曉光／台北報導〕前民進黨黨工李明哲遭中國拘留，原本要居間協助李妻李凈瑜援救的領航基金會兩岸人民服務中心執行長李俊敏因故退出，國民黨政策會執行長蔡正元今在臉書貼文透露雙方接觸過程，並質疑「李太太」選過立委，「顯然不是普通的救夫的女人」，而且李俊敏的善意卻反被罵掮客，「政治慾望扭曲人性，莫過於此」。
蔡正元指出，李明哲寫信透過海協會找人，要轉交給李太太，海協會4月5日找上李俊敏幫忙轉交信件，李俊敏打電話給李太太的朋友鄭女士，7日李太太主動打電話約李俊敏在永吉路咖啡廳見面，李太太讀完李明哲的信，也收下pdf檔的信件，現場李太太還找人全程錄影，雙方談了2個小時，李太太擔心，如果低調救丈夫，會失去要高調聲援的朋友。
蔡正元強調，李俊敏自己曾為了替台灣的軍隊，探取解放軍情報，被中共關27年，曾被拔光指甲、燒光頭髮、關水牢酷刑1年、無光黑牢3年，絕不屈服，但仍然渴望可以寄出家書，就是這種心情，才願意代為送信，「但李太太選過立委，顯然不是普通的救夫的女人，李俊敏的善意反被罵掮客，政治慾望扭曲人性，莫過於此。」
此外，蔡正元還在另一篇貼文中說，「丈夫的安危不如她選立委時的主張」，「更詭異的是，民進黨中央對李明哲完全漠不吭聲，民進黨立委沒有人放個屁，真奇怪！」
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