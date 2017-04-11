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支持市民卡搭機捷 桃市將研擬優惠辦法

2017-04-11  12:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在議會進行施政報告，多位市議員都認為桃園機場捷運票價太高，希望能夠再調降；對此，鄭文燦表示，機捷站與站之間的距離是2到3公里，與北市捷運只有500到800公尺的基礎並不相同，所以票價結構並不相同，但市府會研擬使用市民卡優惠辦法，由市府編列預算補貼。

市議員陳美梅表示，機場捷運正式營運至今1個多月，各界反映票價還是過高，此外，北捷、高捷都於學生搭乘捷運都有補助，希望市府能增列補助；市議員黃婉如則建議設桃園到林口長庚醫院的專車，方便桃園地區民眾搭乘機捷。

此外，敬老愛心卡有800點，希望可以開放搭乘機捷；葉明月也認為捷運票價優惠不夠，135專案要湊到300人才能申請，希望能放寬。

市議員彭俊豪說，機場捷運可以結合旅遊，推出家庭套票；市議員梁為超、林政賢也認為，機捷的票價還是太高。

鄭文燦說，針對通勤族，桃捷大眾捷運公司提出369、135專案，各界反映很好，而正式營運後平均運量6萬多人次，也超過高鐵局預估的3萬人次，票價的檢討會等營運到一段時間後再檢討，至於市民貼補部分，未來，會提出市民卡優惠辦法，由市府編列預算補貼。

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  • 針對機場捷運，市府研擬持市民卡補貼辦法。（記者謝武雄攝）

    針對機場捷運，市府研擬持市民卡補貼辦法。（記者謝武雄攝）

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