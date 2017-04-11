支持市民卡搭機捷 桃市將研擬優惠辦法
2017-04-11 12:38
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在議會進行施政報告，多位市議員都認為桃園機場捷運票價太高，希望能夠再調降；對此，鄭文燦表示，機捷站與站之間的距離是2到3公里，與北市捷運只有500到800公尺的基礎並不相同，所以票價結構並不相同，但市府會研擬使用市民卡優惠辦法，由市府編列預算補貼。
市議員陳美梅表示，機場捷運正式營運至今1個多月，各界反映票價還是過高，此外，北捷、高捷都於學生搭乘捷運都有補助，希望市府能增列補助；市議員黃婉如則建議設桃園到林口長庚醫院的專車，方便桃園地區民眾搭乘機捷。
此外，敬老愛心卡有800點，希望可以開放搭乘機捷；葉明月也認為捷運票價優惠不夠，135專案要湊到300人才能申請，希望能放寬。
市議員彭俊豪說，機場捷運可以結合旅遊，推出家庭套票；市議員梁為超、林政賢也認為，機捷的票價還是太高。
鄭文燦說，針對通勤族，桃捷大眾捷運公司提出369、135專案，各界反映很好，而正式營運後平均運量6萬多人次，也超過高鐵局預估的3萬人次，票價的檢討會等營運到一段時間後再檢討，至於市民貼補部分，未來，會提出市民卡優惠辦法，由市府編列預算補貼。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 機場捷運
政治‧本日最多瀏覽
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 川習會後 外交部︰美國已向我簡報
- 被童仲彥酸只會打麻將、靠爸 余筱萍反擊這樣回…
- 《謠言終結站》遊民每月爽領31000？ 北市府︰根本沒補助
- 前瞻計畫對雙北不公？朱立倫籲拋開政治色彩
網友回應
熱門新聞
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- 母親「騎」舊情人 兒子竟偷拍索千萬
- 智冠3月營收14.1億 首季營收44.2億
- 自由談》北京的「政治寒夏」來臨
- 劉嘉玲時裝秀抱緊梁朝偉 夫妻同框曬愛
- 分手男友後振作！雪莉激凸又一發
- 徵信天后江梅綺偷拍法院女科長 要賠30萬元
- 打除花苞惹議 東勢木棉花道多紛擾
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 機位超賣趕乘客下機 亞裔男遭強行驅離濺血
- 劉亦菲小腹微凸飄孕味 被爆今年嫁宋承憲
- 4/11重要財經新聞一覽
- 元太、SONY半導體合資 擴展電子紙版圖
- 七成電表不合格 澎湖電網減價驗收
- 正妹遭小男孩瘋狂揉奶 影片惹議
- 降雨趨緩！ 氣象局解除北北基9縣市大雨特報
- 生意遍全台 檢警抄淫窟扣名車
- 少年醉撞小黃 人摔撞超商玻璃不治
- 高醫大附醫傳不明異味 幸無人就醫狀況解除
- 提列輝山損失準備 永豐金證3月轉虧
- MLB》小熊升冠軍旗幟 瑞格利球場氣氛歡騰（影音）
- （圖多）大小牌無所謂 歐陽娜娜拒作ＸＸ牌
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 大同委託書徵求戰開打 市場派稱「螞蟻對大象」
- S8三星最大機王 5.1開賣 歷代最大螢幕24,900元起 15天內不良品可換新
- 大巨蛋安全工項 再核准7項施作
- NBA》舞王徒手掰開蘋果 嗆聲「賭你做不到」（影音）
- 捕捉、結紮、施打疫苗、放回原地 偏區駐點TNVR 外埔首辦
- 〈生活大補帖〉啥米？ 你家沒冰箱
- 展現在地特色 頭城發行觀光行旅手札
- 克服障礙 林欣儒用輪椅舞出希望
- 許瑋甯畫功了得 「知更鳥」暗藏玄機
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 北韓6度核試？傳最快在金日成冥誕試爆
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 《觀察筆記》撤掉陸委會
- 國際現場》Google投資樂金1兆韓元
- 自由廣場》三中案 應重啟偵查
- 7旬翁摔溝溺斃 新化公所判賠230多萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：支持市民卡搭機捷 桃市將研擬優惠辦法
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分