租賃住宅法制化 285萬租屋族有福了
基於住宅租賃糾紛不斷，內政部已擬具「租賃住宅市場發展條例草案」，提交行政院政務審查。圖為坊間琳瑯滿目的租賃契約。（資料照，記者林彥彤攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕國內285萬餘人的租屋族有福了！
基於住宅租賃糾紛不斷，內政部已擬具「租賃住宅市場發展條例草案」，提交行政院政務審查。希望透過法制化，讓住宅租賃雙方的權益都能獲得保障，若是發生糾紛申請調處時可以免除費用，業者必須有公司營業登記，要加入公會還要繳納保證金，一旦發生權益糾紛時可以代位求償，讓租客安心租房、房東放心出租。
行政院今與民進黨立院黨團舉行行政立法政策協調會報，討論由內政部擬具的「租賃住宅市場發展條例草案」，立委對此都無異議，行政院將在最短時間內討論通過，並送請立法院審議。
糾紛調處免費 還可代位求償
內政部在草案中指出，國人因居住或就學因素有租賃住宅需求者估計約有285萬餘人，約涵蓋我國總人口8分之1。有鑑於現行租賃住宅市場問題，包含租賃權利義務關係不對等、住宅租賃廣告資訊未真實透明及未有便捷糾紛處理機制等；另受到租賃住宅管理事務繁雜及管理成本高等因素影響，產生部分個人房東無力管理及住宅閒置現象。
草案表示，為引導租賃住宅市場發展，使房東出租放心、房客居住安心、產業經營用心，共創三贏局面，內政部擬具租賃住宅市場發展條例草案。
內政部說，現行「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」為適用消費者保護法所定義的消費關係，仍有非具消費關係的住宅租賃契約未受其保障，因此條例草案授權就非具消費關係的住宅租賃契約增訂應約定及不得約定事項，提供租賃雙方更全面性的保障。
此外，草案也要求受託刊登住宅租賃廣告之媒體經營者應負特定資訊的查證責任，確保承租人獲得正確資訊，簽訂公平對等之住宅租賃契約。
對於房屋租賃發生爭議時，草案規定，要由直轄市或縣（市）不動產糾紛調處委員會進行爭議調處，並考量租賃糾紛涉及金額較低，讓申請人免繳調處費用，由政府扮演公正專業之第三人角色，協助人民確保租賃權益。
草案表示，為鼓勵個人房東將持有房屋透過專業經營者代管或出租予專業經營者後轉租，給予所得稅、地價稅及房屋稅相關租稅優惠，讓個人房東能藉此減輕經營負擔及獲得穩定收益，有助活絡住宅租賃市場；草案也訂定租賃住宅服務業管理及業務規範，並要求其服務人員取得專業證照，以強化租賃住宅服務業制度及服務品質，建構房東放心出租及房客安心居住之專業租賃服務制度。
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標題：租賃住宅法制化 285萬租屋族有福了
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