誓師參選南市長 王定宇：讓每個人都有公平發展機會
2017-04-09 11:40
在陳唐山陪同下，王定宇（右）宣布參選市長。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕2018年民進黨內的台南市長之爭白熱化，立委王定宇今天在老縣長陳唐山陪同，以及支持者簇擁下誓師參選，他強調自己是肯做事、願承擔的好公僕，未來要讓每位「市民頭家」都能得到公平發展的機會。
這場誓師活動上午在永康區大灣廣護宮前舉行，支持者座無虛席，王定宇也是目前台南有意參選市長的現任立委中，首位公開宣佈者，格外引起矚目。
王定宇在陳唐山陪同下，先進入廣護宮上香、參拜，隨後到廣場發表參選演說，他表示，過去12個月來，勤走基層，傾聽民意，瞭解台南市仍有很多發展上的問題，這需要有能力的人，及優秀的執政團隊來解決。
王定宇指出，過去縣市就曾合併或劃分過，6年前，歷史再次給了機會，他宣示，未來大台南的752里，無論身在鬧區，或位於山、海，資源分配一定公平，沒有邊緣化的問題。
王定宇感謝歷任縣市長的努力，台南更進步了，也成為最有台灣意識的城市，未來各縣市都在競爭，這是關鍵時刻，他不會當討好市民的市長，一定是個為市民設想的市長，全力推動市政發展，讓每個市民以身為台南人為榮。
廣護宮是陳唐山當時參選縣長的出發、造勢之地，王定宇選在此誓師，公開宣佈角逐2018市長，有薪火相傳之意。
王定宇強調，會讓每個市民有公平發展的機會。（記者吳俊鋒攝）
一行人先上香、參拜，祈求神明保佑。（記者吳俊鋒攝）
誓師活動擠進大批支持者，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）
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