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2020國民黨如選輸 詹啟賢：就沒有中華民國

2017-04-08  21:43

〔記者蔡文居／台南報導〕前國民黨副主席詹啟賢今天到台南市南區眷村改建的大林新城拜票時說，這次國民黨黨主席改選很重要，如果國民黨輸了2018地方選舉，就沒有2020總統大選，「沒有2020就沒有國民黨，沒有國民黨就沒有中華民國！」

詹啟賢表示，2020如果再輸了，怎麼辦？還要4年耶！他跟幾位北部的朋友談到這事，「我們都同意一件事，沒有2018，就沒有2020，沒有2020就沒有國民黨，沒有國民黨就沒有中華民國啦！對不對？」民眾高聲回應說，「對！」

詹啟賢說，所以這次黨主席選舉很重要，不僅關係到國民黨的發展，更關係到中華民國的存在，以及台灣的和平與繁榮，更關係到亞太地區的安定。

他表示，整合非口號，要有條件的，黨主席必須沒有恩怨，他從過去到現在，沒跟人爭過什麼，也沒有留下不可挽回的情況，他也沒有包袱。這次黨主席的選舉過程中，也沒有留下太多恩怨而無法重新整合。

他強調，他一向講真話、做實事、有魄力、敢改革、能夠承擔、從不逃避，而且能夠整合團結國民黨，有信心2018給黨的候選人加分，至少台南的選舉，他出來站台比誰都有用，並於2020帶領國民黨贏回大選。

他說，黨主席選舉，他本月17日會去登記，達到連署人數沒有問題。

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  • 詹啟賢表示，「沒有2018就沒有2020，沒有2020就沒有國民黨，沒有國民黨就沒有中華民國！」（記者蔡文居攝）

    詹啟賢表示，「沒有2018就沒有2020，沒有2020就沒有國民黨，沒有國民黨就沒有中華民國！」（記者蔡文居攝）

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