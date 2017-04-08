沒夢到過鄭南榕 葉菊蘭：因為他從未離開我們

2017-04-08 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨（7）日是自由鬥士鄭南榕殉道28週年，在台北忙完多場追思活動的鄭南榕遺孀、前總統府秘書長葉菊蘭，今（8）日到台中參加人權影展《自由時代》時，被在場與會人員問到，「有沒有夢過鄭南榕？他現在過得怎樣？」。葉菊蘭眼神堅定的回答，「28年來從未夢到過，他從不進我夢裡，因為他從未離開我們。」。

據《新頭殼》報導，葉菊蘭說，鄭南榕殉道不久，鄭的秘書夢到身著西裝的鄭南榕，面露微笑。她婆婆在告別式之前，也夢到鄭南榕佇立在高處，向大家揮手。而這就是當時告別式的場景：棺木停在高處，遺照裡的鄭南榕就身穿那件西裝，而且是面帶笑容的。

談到夢見鄭南榕，葉菊蘭一度希望現場可以停止錄影，主持人陳彥斌表示來不及了，這已經臉書直播出去了，不過葉菊蘭馬上說，「這也是事實」表示不受影響。

會中葉菊蘭還自爆，昨天長老教會的蔡有全告訴她，最近才夢到鄭已經當上「開台聖王」，還把夢到的詩籤傳給她看。葉菊蘭邊說邊笑，指蔡有全是信上帝的，怎麼會相信這種事？台下有參與者回應，「那該找個乩童來解詩吧！」

這28年來葉菊蘭為何能一直堅強？葉菊蘭說，因為有女兒的陪伴，還有幾千幾萬人關心她和她的家庭。葉菊蘭知道，鄭南榕對她說「剩下是你們的事。」以及自焚，是為了爭取自由民主而不得不的選擇。「最殘酷也是最溫柔的人」葉菊蘭這樣形容這位自由之翼的殉道者。