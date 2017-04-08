柯P開講台灣經濟 最大問題在產業升級失敗

2017-04-08 17:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今日受邀赴凱達格蘭學校演講。柯文哲首先大談「使命」，包含為市民服務、為城市創新等，他同時遙想自己在美國的生活經歷，談到台灣經濟面臨的最大問題，柯直言，很多政治人物認為是因為產業西移，造成產業空洞化，「錯！」柯認為，最大問題在於產業升級失敗，不肯放棄過去成功的模式，才是原因，而且不是蓋一個大樓就會變成亞洲矽谷，重點在於創造不怕失敗的環境。

柯文哲今下午受邀到凱達格蘭學校，以「「2050城市願景」為題進行演講。談到城市創新，柯指出，公務機關很保守，自己出身學術機關，每天都要創新，彼此存在一個文化差異。他回憶去年3月造訪美國舊金山，發現過去20年，人類的創新都在矽谷，為什麼？思前想後得到的結論是，舊金山很自由。

柯表示，全世界最叛逆的大學是哪一家？答案是UC Berkely（University of California, Berkeley；縮寫：UC Berkeley，丟汽油彈啊、嬉皮啦、反越戰啦，最會做亂的就是這家，全美國第一個同性戀的城市是哪一個？舊金山。所以談「創新」，重要的地方就是自由，加上矽谷建立了一個失敗也沒有關係的環境，所以會成功。

柯也談到自己曾拜訪一位在史丹佛大學教創投的教授，當時這位教授形容台灣弄創投是「useless」，因為台灣都一直在提高成功率，應該要建立一個不怕失敗的環境。

柯笑稱，後來每次聽到產業局長報告，北市府每年給新創產業100到150萬，一年存活率大概92％，他就消遣局長說，我們常覺得花錢支持一個新創團體，過了一年這公司還在，表示錢有花在刀口上，但這是錯的。

柯指出，創投一年的存活率不會到10％，所以那一定不創投，最重要的是要有個概念，失敗是常態，成功是例外。柯舉自己參觀美國的創投發表會為例表示，台灣年輕人創業都是跟媽媽、跟阿姨借錢，失敗了連家都不敢回，但美國的創投發表會，底下就坐一堆老闆，新創團體就上來發表5分鐘，發表完，下面的老闆就在開標器按數字，看要投資多少錢，開價最高的就先出去談，「賺錢就大家賺，失敗就大家笑一笑就好」。

柯重申，所以所謂的「生意」，是不要幻想每一個生意都會成功，大部分的都會失敗，特別是新創產業，所以矽谷成功的秘訣在於建立不怕失敗的環境，他常在講一日雙塔的秘密就是要先把失敗忘掉，一直想說怎麼會騎得到？就會騎不到，要先把失敗忘掉，就可以騎了。

柯也談到過去20年台灣經濟失敗的最大理由，柯說，多數政治人物都認為是因為產業西移，造成產業空洞化啦等等，但他直言「錯！」

柯表示，這答案如果是對的，美國南部各州都完蛋了，直接搬到墨西哥去就好了，還沒有台灣海峽咧，更好搬，真正的問題是在於產業升級失敗，一直不肯放棄過去成功的模式。