江宏傑評柯P球技：90分！

柯文哲、江宏傑出席「106年度環保盃暨世大運宣傳桌球聯誼賽」。（記者方賓照攝）

2017-04-08 11:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕桌球奧運國手江宏傑今受邀與台北市長柯文哲對打，替環保盃暨世大運宣傳桌球聯誼賽開球。會後受訪時，江宏傑稱讚柯P謙虛，表現不像是沒打過的人，還給市長打了將近90分的高分。

現場媒體問，對於昨天市長跌倒的看法？江宏傑認為，市長應該是真的滿心期待想跑，並指有時候衝太快會有這種情況，「可能他真的很想贏」，或是很有運動的決心。

至於和市長對打桌球，江宏傑說，市長很謙虛，其實表現滿好，不像是完全沒有打過的人，已經到80、90分了，還笑稱有點出乎自己意料之外。

另外，江宏傑接下來將代表沖繩出戰，進軍日本體壇，目標是希望能衝進明年的甲級賽。外傳老婆福原愛已懷了兩人愛的結晶，江宏傑靦腆表示，若有消息，一定都會跟大家分享，一切順其自然。

談到自己的傷勢和備戰狀況，江宏傑解釋，之前做了詳細檢查，肩膀仍有嚴重發炎，目前須每天早晚各吃一次消炎藥，醫生建議降低訓練量。

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