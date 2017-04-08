朱立倫「拋棄」邱毅 蔡正元爆內幕！
2017-04-08 07:36
蔡正元與邱毅在朱立倫選戰期間常開「正毅兄弟」記者會批評蔡英文。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元今凌晨在臉書PO文為邱毅抱不平，認為邱毅長期無私為國民黨付出卻不受重用，也爆料前年朱立倫再打選戰時，曾答應要給不分區立委，卻又拋棄邱毅的內幕。
蔡正元指出，邱毅在2004至2008年就開始緊咬著陳水扁貪汙案，但當時藍營的人都半信半疑，最後證實這些都是真的，也讓馬英九在2008年輕鬆大勝！蔡正元表示，2012年馬英九選情低迷，國民黨立委被報導無人肯與馬英九掛合照，但邱毅打蔡英文宇昌案、打蘇嘉全的農舍案，讓原本自認有勝選希望的蔡英文飲恨敗北，使馬英九小勝連任。
蔡正元感嘆，但是邱毅卻不受馬英九重用，一直到2014年太陽花暴動，邱毅誤把向日葵看成香蕉，遭綠營嘲笑，也被藍營高層視為形象不好。
蔡正元爆料，2016年朱立倫答應給邱毅不分區立委，但要邱毅幫忙批判蔡英文，但最後不知道什麼原因，朱立倫拋棄邱毅，邱退出選戰，後來朱立倫因陷入王如玄軍宅泥淖，又拜託邱毅出馬，猛打蔡英文炒地皮，朱立倫敗選後國民黨內的「崇禎型人物」，反而怪邱毅太好戰。
蔡正元認為，以邱毅的戰力在綠營的身價，一定比陳其邁、段宜康更高，但他卻無私為藍營奉獻，身受萬箭傷痕，始終踽踽孤行。
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