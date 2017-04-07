外交部：譴責敘利亞化武 支持國際制裁

2017-04-07 20:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕敘利亞日前爆發化學武器攻擊事件，美國總統川普震怒，並在美國時間6日下令對敘利亞開火。美軍位於東地中海的兩艘驅逐艦，發射59枚戰斧飛彈轟炸敘利亞軍用機場。繼歐盟與日本等多國表態支持美國制裁行動後，我國外交部晚間也宣布，譴責敘利亞政府以化武攻擊平民，並支持國際社會制裁行動。

我國外交部晚間發布新聞稿表示，針對敘利亞政府於4月4日以化學武器攻擊該國無辜平民，造成嚴重傷亡事件，中華民國外交部表達最嚴厲的譴責。

外交部強調，中華民國政府向來重視人道主義，任何國家以戰爭暴力攻擊或恐嚇平民，不僅違反聯合國相關決議及國際規範，更不為文明社會所接受及容忍。外交部除對無辜受害的平民深表哀悼之外，並支持國際社會制裁這項暴行的相關作為。