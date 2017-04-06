國民黨批找麻煩 顧立雄：是誰在拖延？

2017-04-06 19:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨行管會副主委李福軒今指出，行政院黨產會行文國民黨告知要先與勞工達成協議，才能行文黨產會要求動支第一階段總計5.98億元，讓資遣費拖到5月才能發，質疑黨產會找麻煩。對此，黨產會主委顧立雄稍早受訪時反質疑國民黨，「到底是誰在拖延？我也聽不懂！」

黨產會3月28日委員會議就同意讓國民黨動支其永豐銀帳戶、台銀支票共5.98億元來支付黨工資遣費，並要求這筆款項必須撥入黨工薪資專戶。

顧立雄說明，由於國民黨企業工會向黨產會反應「每一位資遣黨工都不知道可以領多少資遣費」，黨產會才要求國民黨發資遣費的清冊，應與企業工會核對。若國民黨與企業工會雙方談不攏，也可找勞動局幫忙核對，就可把錢撥入黨工薪資帳戶，「我們完全沒意見，也不想介入，不知道我們到底要做到什麼程度？」

顧立雄也指出，目前台銀支票在國民黨手上，不在黨產會手上，國民黨卻不拿支票去台銀兌領，「到底是誰在拖延？我也聽不懂！」

顧立雄也說，無法理解為何國民黨會憂心黨產會有什麼小動作，「我們是機關做成決議，會發給你（錢）就發給你，只要算好撥到每個薪資帳戶就ok了！」