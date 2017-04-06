| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！ 武俠小說家黃易中風逝世 享年65歲
 首頁 > 政治

國民黨批找麻煩 顧立雄：是誰在拖延？

2017-04-06  19:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨行管會副主委李福軒今指出，行政院黨產會行文國民黨告知要先與勞工達成協議，才能行文黨產會要求動支第一階段總計5.98億元，讓資遣費拖到5月才能發，質疑黨產會找麻煩。對此，黨產會主委顧立雄稍早受訪時反質疑國民黨，「到底是誰在拖延？我也聽不懂！」

黨產會3月28日委員會議就同意讓國民黨動支其永豐銀帳戶、台銀支票共5.98億元來支付黨工資遣費，並要求這筆款項必須撥入黨工薪資專戶。

顧立雄說明，由於國民黨企業工會向黨產會反應「每一位資遣黨工都不知道可以領多少資遣費」，黨產會才要求國民黨發資遣費的清冊，應與企業工會核對。若國民黨與企業工會雙方談不攏，也可找勞動局幫忙核對，就可把錢撥入黨工薪資帳戶，「我們完全沒意見，也不想介入，不知道我們到底要做到什麼程度？」

顧立雄也指出，目前台銀支票在國民黨手上，不在黨產會手上，國民黨卻不拿支票去台銀兌領，「到底是誰在拖延？我也聽不懂！」

顧立雄也說，無法理解為何國民黨會憂心黨產會有什麼小動作，「我們是機關做成決議，會發給你（錢）就發給你，只要算好撥到每個薪資帳戶就ok了！」

廣告
  • 顧立雄。（資料照，記者張嘉明攝）

    顧立雄。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 顧立雄 黨產會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：國民黨批找麻煩 顧立雄：是誰在拖延？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.