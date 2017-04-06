李明哲案真相不明 陸委會：嚴重不滿

2017-04-06 17:32

〔記者林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國當局以國安為由逮捕，失蹤至今已19天，陸委會副主委兼發言人邱垂正今表示，家屬相關訴求並非操之在我，都需對方積極配合，呼籲中國儘速公布真相，才能解除疑慮，拖延只會讓台灣民眾累積不滿情緒，政府對此表達嚴重不滿。

陸委會今舉行例行記者會，對於李明哲案，邱垂正應媒體詢問時表示，中國大陸以涉嫌危害國家安全為由，關押李明哲至今已19天，中國方面迄今無對外公布關押地點、事實真相等訊息，也無依據兩岸司法互助協議，通報具體訊息給我方及家屬，政府對此表達嚴重不滿。

邱垂正強調，政府已動用一切可用資源，透過兩岸間各種管道，積極與有關方面展開溝通，並非只是對外表達不滿，採取的措施都是依照以往類似案件處理經驗，以確保李明哲權益安危平安為最高考量，會尋求最佳策略，與家屬和國內外團體一起努力，確保李明哲平安獲釋。

邱垂正說，政府要向中國大陸方面嚴肅表達，台灣人民最珍視的價值，就是基本人權保障與民主自由，任何公權力對人身自由的限制，都必須符合正當法律程序保障，也必須給家屬應有的探視權利。

邱垂正表示，我方堅信這是台灣人民、中國大陸人民、普世人類，在全世界任何地方都應該共同享有的價值與權利，在中國大陸官方公布對外事實真相前，我方政府不對任何傳聞或沒有根據的報導進行評論。

對於家屬認為，陸委會、海基會應該有具體方案，邱垂正表示，陸委會一直與家屬及相關NGO團體保持聯繫，也曾邀請家屬及NGO團體討論，為避免後續營救作為產生不必要干擾，確保李明哲安危。

邱垂正也呼籲給政府適當處理空間，營救內容及具體措施，不便對外公布，請各界體諒，政府不會放棄所有可用的管道與途徑，對於保障基本人權應有的堅持，政府不會妥協，也不會有任何退縮。

邱垂正指出，家屬最關切的是釋放李明哲、釐清公布案情、赴對岸探視，這些訴求都不是操之在我方，都需陸方積極配合才能落實解決，政府會持續努力與中國大陸方面溝通；也呼籲陸方，公布真相才能解除疑慮， 拖延只會讓台灣民眾累積不滿情緒，讓事件發展惡化，各界都不樂見。