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爭取出席WHA 外交部要求外館說明我方立場

2017-04-06  16:00

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將在5月23日召開，衛福部長陳時中今天在立院委員會答復立委詢問時表示，目前還沒有收到邀請函，但衛福部會全力準備、全力以赴，也希望各方能夠協助，讓台灣順利出席。外交部今天表示，將要求相關外館向駐在國政府說明我方參與WHA立場，強調台灣持續參與，可對全球疫情及傳染病防治作出實質貢獻。

綜合媒體報導，外交部發言人王珮玲在外交部記者會上指出，外交部已展開相關工作，積極呼籲世界衛生組織（WHO）按照往例寄發我方邀請函。她表示，我國駐日內瓦辦事處一直以來也與世界衛生組織（WHO）秘書處保持密切聯繫，表達期盼第9度受邀以專業、務實方式出席WHA的立場，促請WHO儘早寄發邀請函給台灣。

王珮玲也表示，國際社會普遍認為有接納台灣參與WHA的必要性，台灣出席WHA代表團過去8年積極參與議事討論，分享國內經驗並作出貢獻，已廣獲國際醫衛社群之肯定。美國、歐洲、日本等眾多國家都認為接納台灣參與世界衛生組織跟大會才能全面有效地提升全球醫療衛生水準，這些支持都是今年推動參與的能量。

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  • 衛福部長陳時中（左）表示，尚未收到WHA邀請函，外交部今天呼籲世界衛生組織（WHO），希望能儘早寄邀請函給台灣。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    衛福部長陳時中（左）表示，尚未收到WHA邀請函，外交部今天呼籲世界衛生組織（WHO），希望能儘早寄邀請函給台灣。（資料照，記者鄭鴻達攝）

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相關關鍵字： 世界衛生大會（ＷＨＡ） 世界衛生組織（ＷＨＯ） 外交部 邀請函 ＷＨＡ
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