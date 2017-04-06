告劉文雄案二審逆轉 金溥聰3點聲明批高院
前立委劉文雄指前國安會秘書長金溥聰赴日特權通關，金不滿求償，一審判劉應賠40萬元及登報道歉，但高院認定特權是中性字眼，逆轉改判劉勝訴免賠。（資料照，記者楊國文攝）
〔即時新聞／綜合報導〕壹週刊前年報導前國安會秘書長金溥聰與家人赴日旅遊畫面，前立委、親民黨副秘書長劉文雄在政論節目上質疑金溥聰享特權通關，引金溥聰不滿，一狀告到法院，一審判劉應賠償金40萬元及登報道歉，但高等法院昨（5）日認定「特權」是中性字眼，逆轉改判劉勝訴，不必賠償，還可上訴。
根據《聯合新聞網》報導，針對高等法院昨日判決結果，金溥聰今天上午發出3點聲明表示，自己偕家人赴日旅遊，卻遭劉文雄連日誣指濫用特權通關，嚴重損害自身名譽，對於高等法院改判理由，金溥聰也認為，法官既認定耍特權係「中性」字眼，不足以引起外界負評，那卸任官員耍特權通關也係「中性」行為，不就無任何可議之處。
金溥聰痛批，個人二審官司被判敗訴事小，但高院對此案的見解，「混淆是非、誤導社會價值觀事大，實在無法茍同」，將依法提起上訴。
本案源起於壹週刊前年報導金溥聰與家人赴日旅遊畫面，劉文雄質疑金溥聰享特權通關，金不滿求償100萬元並登報道歉，劉主張只是「開玩笑」，且都用疑問句語氣，一審判劉應賠償金40萬元及登報道歉，但高等法院認定「特權」是中性字眼，且劉未具體指摘金有何濫用特權情事，加上金是公眾人物，對劉屬「戲謔言論」應予容忍，今逆轉改判劉勝訴，不必賠償，全案仍可上訴。
金溥聰三點聲明如下：
一、本人卸任公職後，於104年4月4日偕家人赴日旅遊，出境時以無異於一般國民的自動通關程序，卻遭監察委員被提名人劉文雄先生誣指濫用特權通關，並接受官員服務處理私事，連續數日於政論節目中詆毀痛斥，嚴重損害本人名譽。
二、台灣高等法院張競文、曾部倫、何君豪等3位法官，推翻本案一審判決，認定耍特權係「中性」字眼，不足以引起外界負評。若依此邏輯，卸任官員耍特權通關係中性行為，不該批評，遑論現職的官員或民代過去或未來耍特權，也無任何可議之處。
三、 本人以為，個人二審官司被判敗訴事小，但高院對本案的見解，混淆是非、誤導社會價值觀事大，實在無法茍同，將依法提起上訴。
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