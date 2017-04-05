蔡正元通令「標準答案」：蔣介石不是228殺人兇手

國民黨政策會執行長蔡正元強調「蔣介石不是228殺人兇手」。（記者呂伊萱攝）

2017-04-05 11:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕前總統蔣介石逝世42週年，國民黨政策會執行長蔡正元今召開記者會下通令，包括黨主席參選人到各級幹部，所有國民黨人員在蔣介石與228事件等歷史評論上只有1個標準答案，就是要為蔣介石「講公道話」：「蔣介石不是228事件的殺人兇手，是保衛台灣的第1戰士。」前總統馬英九今上午前往慈湖謁陵，蔡正元也暗批「不能只去慈湖致意」，強調要站出來「講公道話」，做不到這點，就沒有資格擔任國民黨公職。

蔣介石於1975年4月5日逝世，今逢42週年。蔡正元大動作在黨中央召開記者會，呼籲所有國民黨人員與泛藍支持者，要共同認識蔣介石「不是228殺人兇手、是保護台灣的第1戰士、是令人尊重的老兵」。蔡正元痛批，現在許多年輕學生受到錯誤史綱的教育，動不動就向蔣介石銅像潑漆，「這些沒有良心的東西，都不知道他今天吃喝拉撒、有安定的生活環境是怎麼來的」，因此國民黨更要站穩立場為蔣介石講話。

蔡正元舉出三點說明，首先是關於228事件，蔡正元強調，當時蔣介石正忙著部署百萬大軍進攻延安，是國共內戰最激烈的時候，台灣因為種種原因爆發武裝民兵變亂，作為國家領導人，蔣介石不得不派兵平反。蔡正元舉例，這就像如果高雄市長陳菊被武裝民兵挾持，總統蔡英文也不可能不派兵鎮壓，因為不是和平的抗議，所以是國家領袖必須採取的行動。但蔡正元強調，蔣介石也考量到台灣社會民情，曾向當時的台灣省行政長官陳儀說，應嚴禁軍政人員報復，若有違者以違令論罪。

蔡正元接著提到1958年金門炮戰，聲稱若不是這位老兵（蔣介石）帶領軍隊保衛台灣，「也不會有李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文當總統這種事情」，這些人「現在可能通通是喊共產黨萬歲的紅衛兵」。蔡正元強調，歷史的改變完全是因為這位老兵，對於戰爭中領導者的功勞，「我們應該給予肯定」。

蔡正元也說，1958年美方派員到台，台美簽署蔣杜聲明，讓蔣介石放棄一輩子的夢想「反攻大陸」，並要求台灣從金馬撤軍，但蔣最後沒有從金門撤軍，保住了台灣的生存空間。蔡正元說，為了保衛台灣，蔣介石放棄一生夢想，他是「保護台灣的第一戰士」，過世後也不像陳水扁給陳致中那麼財產，也不像蔡英文有那麼多土地，但台獨人士卻留給他許多污衊，「不公道也沒有良心」，國民黨有責任替他說「公道話」。

蔡正元回答媒體提問時也說，日前與馬辦發言人徐巧芯筆戰「不是黨內互打」，而是因為馬英九之前回答「蔣介石在228事件是有責任的」。蔡正元認為，這樣的回答沒有講公道話，也不符合馬是蔣經國先生提拔的政治人物。所以國民黨在蔣介石過世這天特別呼籲，國民黨人員以後回答228事件相關問題，只有1個標準答案，就是「蔣介石不是228事件的殺人兇手，是保衛台灣的第1戰士」。蔡正元也暗批馬表示「不能只去慈湖致意」，更要站出來講公道話，做不到這點，就沒有資格擔任國民黨公職。