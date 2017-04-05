鼓勵華語教師新南向 教育部加碼生活補助費至1500美金

鼓勵華語教師新南向 ，教育部今年9月起加碼赴印度及東南亞國家華語教師，每月生活補助費至1500美元。圖為華語教師黃紹英（第二排右三）在印度圖像時代大學任教。（圖由教育部提供）

2017-04-05 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕鼓勵華語教師新南向，教育部加碼華語教師生活補助費至1500美元。教育部國際司科長賴羿帆表示，105年擴大選送159名華語教師赴全球5大洲15國任教，其中赴印度及東南亞國家任教的華語教師共90位。教育部自今年9月起，提高華語教師赴印度及東南亞地區任教每月生活費由1000美元至1200美元不等調升至1500美元（約新台幣4萬5000元），加上當地政府支付月薪，月收入約55K，預計增加到180人，一年總經費約5000萬元。

賴羿帆表示，為提高誘因及配合政府新南向政策，並回應印度、東南亞地區對華語文學習的迫切需求，教育部長期補助優秀華語教師赴海外任教，並請各駐外館處積極向當地學校爭取優渥的薪資、待遇福利，但部分地區其任教環境較為艱困且交通不便，為協助改善我國教師於當地之任教、居住環境及醫療服務品質，以進一步提升我國教師赴任誘因，並吸引大量優秀華語教師南進任教，教育部加碼補助，以吸引更多優秀華語教師南進任教。

賴羿帆表示，我國華語教師的專業熱忱、活潑創意的教學與自編教材，廣受世界各國華語學習者歡迎，更是台灣能在競爭的華語文學習市場中脫穎而出的關鍵。華語教師在海外除教學外，也可作為國內教育單位、華語文產業、駐外館處、華僑及當地民間與政府單位等網絡串聯的媒介，不僅有益於推廣我國優質華語師資、課程教材及文化，吸引更多優秀外國學生來台學習，更可以進一步拓展我國的外交。