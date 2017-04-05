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綠營要去蔣化 洪秀柱：無視人民感情

中國國民黨主席洪秀柱（前左）前往慈湖陵寢謁陵。（記者周敏鴻攝）

2017-04-05  10:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席洪秀柱上午前往桃園市慈湖陵寢謁陵，追思逝世42週年的故總統蔣介石，對於綠營想要廢除兩蔣園區的問題，洪秀柱說，民進黨無視人民的感情，希望與中國切割，「想做什麼？大家心中都很了然！」

洪秀柱上午帶中央與地方黨部人員一起謁陵，她在蔣介石靈櫬前鞠躬、獻花，並俯首追思。

對於「去蔣化」、廢除兩蔣園區等問題，洪秀柱說，民進黨無視人民的感情，完完全全希望與中國大陸切割，而達到台獨建國的理想。

洪秀柱建議民進黨人士「心中想什麼，就大聲說出來，不要用其他方式遮遮掩掩」，她還說，其實民進黨要做什麼，大家心中都很了然，而這樣的作為，對於台灣未來是好還是壞，要好好深思。

洪秀柱強調，兩位前蔣總統在歷史上是有定位的，到慈湖、頭寮謁陵，是例行且發自內心的儀式，外界不需要有任何「動機論」。

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  • 中國國民黨主席洪秀柱（前）前往慈湖陵寢謁陵。（記者周敏鴻攝）

    中國國民黨主席洪秀柱（前）前往慈湖陵寢謁陵。（記者周敏鴻攝）

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