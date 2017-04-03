李明哲人呢？中國機關報暗示「社區矯正」
2017-04-03 07:21
中國《北京青年報》1日針對李明哲被捕一事刊登專欄文章，內文似乎暗示李明哲可能適用中國「社區矯正」處罰。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工李明哲遭中國以因涉嫌危害國家安全逮捕，此舉引起國際特赦組織關注，呼籲中國趕快放人。而中國《北京青年報》1日針對此事刊登專欄文章，內文似乎暗示李明哲可能適用中國「社區矯正」處罰，可讓台籍罪犯在中國適用假釋。
中國共青團北京市委機關報《北京青年報》於1日刊登一篇專欄文章，內文指出，中國最高法檢、公安部、司法部2016年12月15日發布《關於對因犯罪在大陸受審的台灣居民依法適用緩刑實行社區矯正有關問題的意見》，規範因犯罪在中國受審的台灣居民適用緩刑、社區矯正，其中福建和廣東等省份也設立涉台社區矯正基地。
文中舉例，漳州市於2015年8月確定漳浦縣和南靖縣作為涉台社區矯正基地，還聘了10名涉台社區矯正監督員。當時漳州市中院、檢察院、公安局、司法局和市政府台辦聯合公佈《關於規範台籍被告人適用緩刑與社區矯正對接工作的意見》，細化了操作規則，還考慮到台籍被告在緩刑適用上的困難。
文末還提到，台灣居民鐘鼎邦2003年以來涉嫌在中國蒐集若干份機密文件，危害國家安全、危害公共安全犯罪，於2012年6月18日被江西國家安全機關依法採取監視居住強制措施。後來鐘鼎邦對違法犯罪事實供認不諱，主動交代過往其他犯罪事實，有關部門依法決定對其寬大處理，責令其具結悔過並將其遣送回台灣。
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