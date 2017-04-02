談兩岸關係 賴清德：《台灣前途決議文》最務實
2017-04-02 18:55
〔記者張凱翔／台北報導〕台南市長賴清德今出席《新新聞》專題講座時被及對兩岸關係的看法，賴表示民進黨的《台灣前途決議文》是處理兩岸問題最務實的方案。
「台灣是主權獨立的國家、國名是中華民國，是台灣現狀，同時該文也保留未來統獨的機會，由台灣2300萬人決定」。
賴清德說，中國不必要求台灣接受「九二共識」才能進行進一步交流，因為「這對台灣不公平」，他認為中國的態度是一回事，但「國內的共識更重要」，因為國內有共識兩岸關係才有辦法解決。
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