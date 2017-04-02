台港運動領袖呼籲「立即釋放李明哲！」
台灣318運動與香港雨傘運動參與者陳為廷（右起）、林飛帆、黃國昌、黃之鋒2日召開國際記者會，聲援遭中國逮捕的我國非政府組織成員李明哲，共同發表聲明譴責習政權在「十九大」前加劇對國內外公民人權的侵害，於「川習會」前呼籲美國政府共同關注李明哲案，中國立即釋放李明哲。（記者簡榮豐攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕香港眾志秘書長、雨傘運動領袖黃之鋒今與時代力量黨主席黃國昌、318運動領袖林飛帆與陳為廷等人一同召開國際記者會，呼籲國際社會共同關注台灣NGO工作者李明哲遭逮捕及更多迫害人權案例。「川習會」在即，黃國昌等人視李明哲事件為美國政府「試金石」，特別呼籲美國在會中不該迴避人權議題，更不能輕易與中國妥協。
呼籲美國不該迴避人權議題
李明哲遭中國關押已半個月，至今中國仍拒絕透露李明哲人在何處，也不願依據「兩岸共打協議」給予家屬探視權利，李明哲妻李凈瑜前日宣告放棄聘請律師，將親自前往中國營救李明哲。黃之鋒與黃國昌等人今召開國際記者會，共同發布中英文聲明，譴責習近平政權在「川習會」與「中共十九大」前，加劇對國內外公民人權的侵害，呼籲國際社會共同關注。
黃之鋒提到，自他去年10月訪問泰國時，泰國因中國政府命令而扣留他12小時，近日支持雨傘運動人士也遭判刑，加上李明哲事件，顯示習近平政權上台5年，在中國、香港與台灣打壓人權力道越來越強。希望藉由港台運動代表今天的聯合發聲，呼籲國際社會關注，並給予中國輿論壓力。
黃國昌強調，「川習會」即將開始，美國作為長久以來民主人權的捍衛者，他們呼籲美國，在這次會面中不該迴避也不該犧牲「人權價值」。黃國昌也表示，人權是普世價值，在中國發生的非法拘禁，或因支持公民運動遭受關押起訴判刑，也絕對不會是台灣香港或中國內部人權活動者面臨的問題，因為中共最新頒布的「境外NGO境內活動管理法」，使世界上每個國家在中國從事活動的非政府組織，都面臨相同的關押與囚禁風險。正因如此，他們今天發表共同聲明，一方面聲援李明哲先生，一方面也聲援在全世界NGO工作者的人身自由與言論自由。
林飛帆與陳為廷則說，「太陽花無罪又如何？」當台灣公民運動似乎有些成果之際，台灣公民卻被中國關押，強調李明哲案是「川習會」前，美國在亞洲地區能否堅守人權價值的重要試金石。他們呼籲美方與中國對話時，不要棄守民主與人權價值的堅持，更不該忽略中國自境內到境外的人權壓迫問題。眾人同呼口號「立即釋放李明哲！」盼國際社會關注此事。
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