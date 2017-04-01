國際特赦組織再聲援 發起聯署救李明哲

2017-04-01 14:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣非政府組織、人權倡議工作者李明哲日前無故遭中國政府拘留，至今仍下落不明。國際特赦組織除曾於日前公開發表聲明，聲援李明哲、同時譴責中共當局外，國際特赦組織在台分會也利用清明假期，在網路上、各捷運站發起聯署，欲進一步擴大事件國際能見度。

台灣公民團體今日也發起「我們很在乎李明哲」聯合記者會，聲援遭中國以違反國家安全為由逮捕拘留的台灣非政府組織工作者李明哲。

國際特赦組織東亞部主任林偉二十六號曾對外發表聲明，內容提到，中國以「涉嫌從事危害國家安全活動」為由逮捕李明哲，指控過於空洞。由於中國今年開始實施「境外非政府組織（INGO）境內活動管理法」，其中新法第四十七條規定，國際NGO不得從事或資助政治活動。林偉在聲明中提到，中國對李明哲逮捕的行動事實上可能引發中國是否因新法實施，正藉此擴大對中國境內合法國際NGO工作人員的管控。林偉於聲明中表示，「李明哲失蹤的事實，讓那些和中國公民社會合作者的安危再度受到質疑」。

為擴大事件國際知名度，國際特赦組織台灣分會也利用清明連假，分別在網路與台北各大捷運站發起連署行動，分會預計在連假結束前以快遞寄出第一波連署書。有意進行連署或參與相關行動的民眾，可以參考國際特赦組織台灣分會臉書網頁。