陳建仁批試院版年改 稱與基金永續背道而馳

2017-04-01 13:57

〔記者李欣芳／台北報導〕考試院院會日前通過「公務人員退休撫卹法草案」，就退休公務員年金改革版本的所得替代率與退休金計算基準的方案與總統府年金改革委員會的版本明顯不同，副總統陳建仁昨深夜在臉書貼文表示，考試院的版本不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾！

陳建仁表示，這次年改會的方案，都是參照精算數據的科學實證來設計。根據教育部所提供的資料顯示，採行年改會版本，可以將教育人員退撫基金的「基金用罄年限」，延後至民國138年。這是透過「年資採計期間逐年延長至15年」、「提撥費率逐年調高到18%」、「退休所得替代率由第1年調降至本俸兩倍的75%，再逐年降至60%」、以及「舊制年資退撫金節省金額全部挹注基金」等制度設計，才差強人意地達到「退休基金永續一個世代 （30年）」的目標。

他說，雖然考試院並未對外公布公務人員退撫基金的相關估算資料，但是我相信其基金用罄年限應該十分相近。

陳建仁指出，應該思考的是，如何再藉著「提高基金投資報酬率、加速優惠存款走入歷史、延長年資採計期間、加速降低退休所得替代率」，來讓年金基金更趨近完全永續！可惜的是，考試院後來通過的版本既「縮短年資採計期間」，又「提高退休所得替代率」，不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾！