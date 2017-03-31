318學運審判長許泰誠 8年前也判紅衫軍無罪
06年倒扁紅衫軍夜宿凱道，帶頭的施明德、王麗萍、范可欽、盛治仁、姚立明、郭素春、林正杰等16人最終獲判無罪。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者張文川／台北報導〕「318占領立法院行動」今一審判無罪，巧合的是，一審合議庭審判長許泰誠，8年前也是判「倒扁紅衫軍」的一審審判長。
2006年「倒扁紅衫軍」占領凱達格蘭大道紮營夜宿，台北地檢署依違反集會遊行法，起訴帶頭的施明德、王麗萍、范可欽、盛治仁、姚立明、郭素春、林正杰等16人，許泰誠也是此案的北院一審合議庭審判長，2009年判16人全無罪。
太陽花占立院案的合議庭，審判長為許泰誠、受命法官文家倩、陪席法官張少威。44歲許泰誠司法官學院40期、東吳法律系畢業，曾任台中高等分院法官，後請調回台北地院。
受命法官36歲文佳倩是檢察官出身，司法官學院45期，台大法律系財經法組學士、美國哥倫比亞大學法學碩士，曾任新北、台北地檢署檢察官，2年前轉任台北地院法官，到任不久即抽中承審318太陽花占立法院一案。
34歲張少威為司法官學院49期，政治大學法律研究所碩士，曾經承審香港東方明珠集團主席黃煜坤在台遭綁票勒贖案；檢調偵辦幸福人壽前董事長鄧文聰掏空案，第一次聲請羈押鄧，因凌晨開庭，法院聯絡不上特偵組檢察官蒞庭，值日法官張少威開庭後逕裁1000萬元交保，特偵組天亮後為之跳腳，隔天即時抗告成功才准押。
紅衫軍的無罪判決理由，與今日的太陽花學運判決有似曾相識感，認定凱道集會雖未經許可，造成民眾些許不便，但訴求確實獲得許多迴響，且警方已充分掌控狀況，沒有維持秩序虞慮，也未發生明顯立即的危險，兩相權衡，可見些許不便仍在民主社會人民可忍受的範圍，國家應尊重，給予表達意見的自由空間；且警方舉牌時間過急，一小時連舉4次牌限令解散，違反比例原則。當時檢察官針對其中施明德等十人提起上訴，高院駁回上訴定讞。
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