太陽花學運占領立院被告22人 一審全部無罪

2017-03-31 11:00

［記者張文川／台北報導］2014年3月為了反對黑箱服貿，學生與公民團體串聯發起「318攻占立法院」行動，引發太陽花學運，台北地檢署事後依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪嫌，起訴學運領導者黃國昌、林飛帆、陳為廷、蔡丁貴等22人；台北地院今宣判全部無罪。可上訴。

現任立法委員、時代力量黨主席黃國昌，以及林飛帆、陳為廷等多位被告今到庭聆聽宣判，稍後將在法院門口開記者會。

太陽花學運創下多項國內群眾運動紀錄，首次由群眾佔領立法、行政二院，全程延續24天，共有78萬人次參與，獲得17國、49個城市台灣留學生相挺。

2014年3月17日，國民黨立委張慶忠在立法院內政委員會上，以30秒時間宣布完成《海峽兩岸服務貿易協議》的委員會審查，許多學生自發到立院外抗議，原本公民團體要在中山南路景福門懸掛抗議布條，但黃國昌認為效果有限，18日下午2時許，黃國昌與公民團體成員陳為廷、魏揚等人，在台北車站附近的「公民組合」辦公室，商討決定佔領立院以表達訴求。

18日晚間眾人依計劃行事，陳為廷、魏揚分別率人從濟南路側門外衝入立法院，林飛帆則帶領學生由青島東路翻牆進入立院，公投護台灣聯盟總召蔡丁貴也號召民眾從中山南路翻牆闖入立法院，當晚9時半群眾順利攻入立法院，占領議場，驚世之舉引爆太陽花學運。

北院審理期間，曾傳喚林飛帆、陳為廷、黃國昌等主要被告到庭，現場勘驗錄影帶並傳多位員警作，釐清群眾進入立法院時的過程，行為是否涉嫌犯罪，林飛帆等人皆主張無罪，主張當時的時空背景是馬英九毀憲亂政，立院黑箱強行通過服貿協議，置台灣於被蠶食吞併的危險，人民有權行使抵抗權。

同時期的相關聚眾案件，「323占領行政院」案，北檢分2波起訴132人，雖然去年新政府上台後，「地主」行政院撤回對87人的侵入建築物、毀損罪，但學運領袖魏揚等21人，被控的妨害公務、毀損公物、煽惑他人犯罪、竊盜等罪，為非告訴乃論，台北地院繼續審理，月前辯結，定4月10日下午4時宣判。

「411路過中正一警分局」案，北院去年12月宣判，洪崇晏被控首謀聚眾部分雖獲判無罪，但仍被依侮辱公署罪判處拘役55日，共犯蕭年呈、李品涵、陶漢各判拘役30至80日，均可易科罰金，已上訴二審。