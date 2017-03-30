「八百壯士」要國民黨硬起來 詹啟賢：身體還行嗎？
〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨主席參選人之一的前國民黨副主席詹啟賢，今天在臉書上引用友人的話，暗酸前副總統吳敦義現在才提改革，一再錯失革新契機。詹啟賢今天赴立法院門口向「八百壯士」致意時受訪表示，「完全是就事論事」。他也關心八百壯士「身體還行嗎？」並且提醒大家要多喝水。
詹啟賢於臉書指出，幾位友人昨晚談起吳敦義的黨務革新主張，問他有何看法？友人見解一致認為，吳敦義立意頗佳，可惜錯失改革良機。吳敦義一路受黨提拔栽培，從最基層的台北市議員到一人之下萬人之上的行政首長和國家副元首，尤其在他擔任國民黨秘書長、黨的副主席及副總統10年間，已晉身決策核心，這段將近10年的日子，他比當前其他5位黨主席候選人，更有機會改革國民黨，但他錯過了！
詹啟賢臉書說，昨夜結束行程返家，睡前細覽吳敦義的黨務革新聲明，不禁想起蔣經國先生說的「今天不做，明天就會後悔」，「國民黨啊！我們還要將明天交給一再錯失革新契機的人嗎？」
詹啟賢下午到立法院前，探視反對年金改革溯及既往的「八百壯士」，被問到對吳敦義的相關評論，他表示，完全就是就事論事，「我們必須對過去的失敗，懇切的檢討，為什麼會這樣，勇敢的面對過去錯誤，才不會再發生這樣的事情。」
退休軍人、退將組成的八百壯士說，他們在門口1個多月抗議年金改革不能溯及既往，都沒有政府相關部門的人來看過他們，國民黨要硬起來，不達目的絕不終止。醫師出身的詹啟賢則是關心大家「身體還行嗎？」提醒大家多喝點水，有什麼需要幫忙的，他會盡力幫忙。
詹啟賢說，政府應該早點跟軍人談，丟著不是辦法，一定要改革，但要合情合理合法，不能只是「節流」，也要「開源」，並且要跟大家商量，「事情沒有這麼急，希望民進黨政府好好站在整個社會和諧立場，不要造成世代對立」。
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