台灣旅美青年擔心 談民主會有李明哲效應

2017-03-30 10:27

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十九日報導〕針對台灣非政府組織工作人員李明哲在中國被捕，密西根州立大學政治系博士候選人陳方隅今天在智庫「全球台灣研究中心」（GTI）表示，他在美國分享台灣民主經驗都覺得危險，他到處講民主，講中國極權統治的不好，顯然會被盯上，將來如果要去中國訪問都會覺得「毛毛的」。

GTI今天舉行太陽花學運三週年的反思。陳方隅對媒體表示，他對李明哲的工作並不了解，是否違法往往都取決於中國的認定，不管李了講什麼，在民主國家都是言論自由，在中國講卻要擔心，其實很多中國學生在海外也是小心翼翼。

陳方隅則表示，威權遺緒對台灣影響深遠，太陽花運動打破了這個保守傾向，人們願意去談論更多政治議題。此外，長期以來，台灣公共議題的討論總是淹沒在藍綠之中，許多人發現很多議題不是只有藍綠。

曾經參與太陽花學運，目前在台灣人公共事務會擔任政策研究的林倢則認為，太陽花之後，除了在認同上出現了「天然獨」的世代，更重要的年輕人當中出現「左獨」，台灣社會處於一個保守跟進步之間的拉扯，年輕世代除了要求政黨要重視台灣權益之外，也要重視台灣基層人民的權益。

她表示，蔡英文總統剛好處於一個台灣社會的轉型：對於年輕世代，她不夠自由和進步；但對於以前的世代來說，像婚姻平權這樣的議題上，蔡英文又太躍進了。太陽花所掀起的公民運動，除了造成認同上的轉變，還有從保守到進步價值的轉變，這是蔡英文民調低的原因，因為對兩方來說，蔡都做的不夠。

林倢說，318之後的公民團體或參與者進入公職選舉並進而影響台灣社會，是很顯著的現象。比如2018年的選舉就有許多20多歲，與她同齡的太陽花學運參與者要出來參選，因為他們相信改變台灣政治要從基層做起。