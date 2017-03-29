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35台人疑涉不法 遭匈牙利警察逮捕

2017-03-29  15:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕匈牙利媒體報導，35名台灣人疑似涉及非法賭博，於27日遭逮，其中34人已於訊後釋放，餘1名35歲男子仍在羈押中。外交部今天表示，該幫人等遭懷疑可能涉及不法，但目前暫時無具體資訊對外說明，外交部已派員探視並協助，將密切關注案情進展。

匈牙利媒體於當地時間28日報導，布達佩斯警方於27日接獲民眾報案表示，鄰近建築內有人需要協助，警方到場後發現35名台灣人，有男性也有女性在內，疑似被迫限制行動自由。匈牙利警方稍後釋出一段以「進行非法賭博」為題的影片，說明破獲現場時，警方發現大量平板電腦與手機，故懷疑他們在進行非法賭博，警方逮捕了35名台灣人進行偵訊，案情尚未明朗。

外交部今天回應說明，匈牙利警方反詐騙小組昨通知我駐匈牙利代表處表示，布達佩斯警方27日對一處民宅登門查察，現場共有35名我國籍人士聚居，並置有手機、電腦等電子通訊設備，形跡可疑，懷疑可能涉及不法，予以拘提偵訊。但由於涉案人數眾多且有語言隔閡，警方是透過傳譯進行個別偵訊，目前暫無具體資訊對外說明。

我駐匈牙利代表處表示，已經在第一時間派員赴警局探視涉案國人，並全程協助國人接受偵訊，也積極配合匈國警方處理本案。而目前除主嫌1人尚在羈押中，其餘34名國人已於接受偵訊後獲釋。外交部表示，已請駐處積極掌握案情資料，將持續關注本案進展，隨時因應。外交部也已將資訊轉致司法、警政及兩岸事務等相關機關。

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  • 匈牙利警方逮捕35名台灣人，並指疑涉非法賭博。（翻攝自匈牙利警方影片）

    匈牙利警方逮捕35名台灣人，並指疑涉非法賭博。（翻攝自匈牙利警方影片）

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