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台北之夜嗨翻曼谷 柯P手作小籠包：殘廢水餃

北市觀傳局特地邀來鼎泰豐師傅，現場指導柯文哲和泰國小姐陳泰莉一起包小籠包，不過，柯做的兩顆小籠包全部失敗，最後他索性放棄，還自嘲把小籠包弄成殘廢的水餃。（北市府提供）

2017-03-29  01:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率團出訪東南亞，今晚在泰國曼谷舉辦台北之夜，宣傳台北觀光；北市觀傳局特地邀來鼎泰豐師傅，現場指導柯文哲和泰國小姐陳泰莉一起包小籠包，不過，柯做的兩顆小籠包全部失敗，最後他索性放棄，還自嘲把小籠包弄成殘廢的水餃。

柯在台北之夜上宣布，凡在台北世大運期間到訪的泰國遊客，只要出示登機證和護照就可以免費獲得限量設計師款悠遊卡一張（內含儲值金100元），限量888張，送完為止，熱情邀請泰國民眾來臺北旅遊，幫來自全世界的世大運選手加油。

柯文哲還在鼎泰豐師傅的指導下親手捏製小籠包，但卻一連失敗兩顆，柯笑稱，「等到我失業要去當醫生，也不會做這個（小籠包）」，他無奈表示，每顆小籠包的餡料都有一定的規定，這個要每天練習，對他來說實在太難了。

現場記者問柯文哲，常把失敗為成功之母掛嘴邊，不是常教大家要堅持嗎？柯回答，這實在太困難了，原本要包小籠包，結果變成了殘廢的水餃，專業問題還是要專業解決。當鼎泰豐師傅直接端上成品，柯倒是直接「掃盤」，並笑說「吃是我的強項」。

柯文哲在最後致詞時表示，泰國和台灣有許多類似之處，有善良的人民、聞名世界的美食和眾多佛教信徒，傳統宗教文化豐富，難怪才到泰國就有「回家的感覺」。他也現場宣布多項針對泰國民眾的旅遊優惠，建議泰國民眾趁著免簽的便利，多多到訪台北旅遊，歡迎泰國旅客到台北感受回家的感覺。

台北市政府與華航合作，推出多項旅遊優惠，包含Fun Taipei 臺北酒店3天2夜專案、Fun Taipei 臺北酒店第2晚半價專案，另加送中華電信48小時Wifi服務。6月底前參加以上行程，每人再加贈台北雙層觀光巴士日間票1張。

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