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329警消反年金改革遊行 考試院周邊今晚提前交管

2017-03-28  16:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕明天3月29日，台灣警消聯盟將舉行反年金改革遊行，該聯盟從明天上午9時至晚間10時，申請在文山區木柵路1段59巷至117巷、考試院前舉行集會遊行活動；警方提前從今晚8時起開始周邊交通管制。

台北市文山一分局指出，從今晚8時至3月30日24時止，針對文山區北起銓敘部考試院圍牆（含）、東至試院路雙號（含）、南沿木柵路1段58巷（不含）、西迄試院路單號（含銓敘部旁世新大學巷道）實施人、車彈性管制，將會視狀況提早或延後解除管制。

警方請駕駛人行經活動處所周邊道路時，配合減速慢行，並依現場員警指揮行駛，另呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，並遵守沿線員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流，延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

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  • 台北市文山一警方針對329台灣警消聯盟進行交通管制。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市文山一警方針對329台灣警消聯盟進行交通管制。（記者姚岳宏翻攝）

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