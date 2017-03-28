中國不滿日總務副大臣訪台 網友酸：玻璃心又碎了

2017-03-28 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本總務副大臣赤間二郎日前訪台出席活動，是自從台、日1972年斷交以來，日方官方訪台的最高層級官員。中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上表達不滿，表達堅決反對的立場，已向日方提出嚴正交涉。台灣網友則酸說，中國人是住海邊嗎？玻璃心又碎了啊！

「台灣日本交流協會」在25日及26日舉辦「多彩日本」活動，宣傳日本地方特色，日方也派出總務副大臣赤間二郎出席主持開幕典禮。總務副大臣相當於次長級官員，是台灣與日本斷交以來，出席台灣活動最高層級的官員。赤間二郎抵達台灣時，有透露此次來台必定會面臨困難，NHK電視台也報導，預料中國會對此事有所不滿。

中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上，對日方派總務副大臣訪台一事大為不滿，認為日方違反和台灣只能維持民間和地區性往來的承諾，「嚴重背棄中日四個政治文件精神」，還表示已向日方提出嚴正交涉。

PTT網友見狀則大酸中國「玻璃心又碎了」、「關你屁事」、「支那畜生最愛崩潰」、「就只會嘴砲」、「日本不是你支那管的 怕你不成阿XD」。