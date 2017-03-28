監院將黨產條例提釋憲 黃國昌：適格在哪裡？
2017-03-28 09:53
〔記者楊淳卉／台北報導〕監察院上週五公告通過將「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」聲請釋憲，引發爭論。對此，時代力量立委黃國昌今直言「好奇聲請釋憲的當事人適格在哪裡？」難以理解其與提出理由的具體連結為何，對監察院此時聲請大法官解釋非常不解，時力也認為「黨產條例」並無涉及違憲問題。
黃國昌表示，聲請釋憲有一定要件的資格要求，除了一般人民用盡司法救濟途徑，判決確定聲請釋憲外，其他政府機關行使職權發現疑義也能聲請釋憲，他還沒看過監察院完整釋憲聲請書，目前難以理解監察院聲請釋憲資格。
黃國昌也說，「黨產條例」合憲性在立院法案審議過程中經過充分討論，時力認為黨產條例並無涉及違憲問題。他也指出，國民黨指涉黨產條例違憲的指控，「要不然是指控欠缺法律依據，不然就是指控相當空泛」，對黨產條例的解釋、運用出現很大誤解。
黃國昌表示，針對行政院黨產會採行的各種措施，國民黨也按照程序向行政法院提出黨產會行使職權上不當之處，但最高行政法院日前裁定，對黨產會有關特定銀行戶頭、支票提領上，行使職權的合法性，做出清楚說明。
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