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公督盟評鑑選出29位優秀立委 2人表現待觀察

公督盟昨天公佈立法委員評選結果，總共選出29位優秀立委，與2位待觀察立委。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-28  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕公民監督國會聯盟昨天公佈立法委員評選結果，針對立法院第九屆第二會期做出評選，總共選出29位優秀立委，與2位待觀察立委，待觀察者分別是國民黨立委楊鎮浯及民進黨立委林岱樺。

「公民監督國會聯盟」臉書昨天貼文指出，公督盟針對立法院第九屆第二會期做出評選，共選出29位優秀立委，包含3 位黨團幹部及2位待觀察立委，其中民進黨團有18位優秀立委，1位待觀察立委，時代力量黨團有3位優秀立委包含2位黨團幹部，國民黨有7位優秀立委，1位待觀察立委，親民黨團有1位優秀立委黨團幹部。

據《民報》報導，公督盟解釋，內政委員會的楊鎮浯及經濟委員會的林岱樺委員被評為待觀察，原因是在所屬委員會的質詢率、參與法案和預算會議審查的狀況都是最低，甚至不到平均的一半。另外，在法律提案方面，擔任主提案人的法律筆數，楊鎮浯只有2筆，林岱樺則掛零。

民進黨團有18位優秀立委，1位待觀察立委，時代力量黨團有3位優秀立委包含2位黨團幹部，國民黨有7位優秀立委，1位待觀察立委。（圖截自公民監督國會聯盟臉書）

待觀察者分別是國民黨立委楊鎮浯及民進黨立委林岱樺。（圖截自公民監督國會聯盟臉書）

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