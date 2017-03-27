| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

中生代藍色憂鬱 詹啟賢：國民黨再不警醒恐遭民意淘汰

2017-03-27  13:58

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉爭議不斷，傳出黨內中生代立委近日將發表連署聲明，呼籲黨主席選舉主軸拉回如何帶領國民黨重返執政，國民黨主席參選人詹啟賢表示，他對中生代的憂慮深有同感，國民黨再不警醒，恐遭民意淘汰。

對於傳出黨內中生代對於明年選戰爆發「藍色憂鬱」，黨內中生代將發表聲明，詹啟賢今在臉書上發文表示，國民黨主席選舉至今爭議不斷，讓許多從政黨員憂心忡忡，黨中央至地方皆陷入「藍色憂鬱」。

詹啟賢說，對於他們的憂慮深有同感，今上午已特別致電國民黨立委江啟臣、李彥秀、林為洲，表達認同其理念，也願意以實際行動支持。黨主席選舉中幾個陣營攻詰謾罵，傷害黨也傷了民眾對國民黨的期望，國民黨再不警醒，恐遭民意淘汰。

詹啟賢表示，他認同立委們所提出的「沒有2018就沒有2020」的擔憂，更進一步認為「沒有2020就沒有中國國民黨」，而黨主席的選舉過程和結果，正是國民黨未來幾年是否能夠順利前進的重要起點。2018年的地方選舉，黨主席與團隊到底會成為黨提名候選人的加分助力，或成為包袱累贅，本次選舉就會決定。

詹啟賢強調，國民黨必需選出一個能夠整合全黨、止息內鬥、獲得社會認同的黨主席，否則恐將重蹈2014年覆轍，過去幾年的歷史將再重演。

對於2018年地方大選，詹啟賢認為，國民黨不能只滿足於北部二都，不能畫地自限。一定要有能力向南挺進，將作戰層面提昇擴大，加強力量於縣市議員與各鄉鎮市長選舉，爭取各縣市議會的主導權。

詹啟賢呼籲，黨員們在本次的黨主席選舉中，除了支持心儀的候選人之外，也應一併考慮2018年、2020年的大局，選出同一人選、同一團隊，為黨打拚、為民服務。

廣告
  • 前國民黨副主席詹啟賢說，黨內中生代對於明年選戰爆發「藍色憂鬱」，對於他們的憂慮深有同感。（資料照，記者黃耀徵攝）

    前國民黨副主席詹啟賢說，黨內中生代對於明年選戰爆發「藍色憂鬱」，對於他們的憂慮深有同感。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 淘汰 藍色憂鬱 詹啟賢
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：中生代藍色憂鬱 詹啟賢：國民黨再不警醒恐遭民意淘汰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.