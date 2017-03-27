中生代藍色憂鬱 詹啟賢：國民黨再不警醒恐遭民意淘汰
2017-03-27 13:58
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉爭議不斷，傳出黨內中生代立委近日將發表連署聲明，呼籲黨主席選舉主軸拉回如何帶領國民黨重返執政，國民黨主席參選人詹啟賢表示，他對中生代的憂慮深有同感，國民黨再不警醒，恐遭民意淘汰。
對於傳出黨內中生代對於明年選戰爆發「藍色憂鬱」，黨內中生代將發表聲明，詹啟賢今在臉書上發文表示，國民黨主席選舉至今爭議不斷，讓許多從政黨員憂心忡忡，黨中央至地方皆陷入「藍色憂鬱」。
詹啟賢說，對於他們的憂慮深有同感，今上午已特別致電國民黨立委江啟臣、李彥秀、林為洲，表達認同其理念，也願意以實際行動支持。黨主席選舉中幾個陣營攻詰謾罵，傷害黨也傷了民眾對國民黨的期望，國民黨再不警醒，恐遭民意淘汰。
詹啟賢表示，他認同立委們所提出的「沒有2018就沒有2020」的擔憂，更進一步認為「沒有2020就沒有中國國民黨」，而黨主席的選舉過程和結果，正是國民黨未來幾年是否能夠順利前進的重要起點。2018年的地方選舉，黨主席與團隊到底會成為黨提名候選人的加分助力，或成為包袱累贅，本次選舉就會決定。
詹啟賢強調，國民黨必需選出一個能夠整合全黨、止息內鬥、獲得社會認同的黨主席，否則恐將重蹈2014年覆轍，過去幾年的歷史將再重演。
對於2018年地方大選，詹啟賢認為，國民黨不能只滿足於北部二都，不能畫地自限。一定要有能力向南挺進，將作戰層面提昇擴大，加強力量於縣市議員與各鄉鎮市長選舉，爭取各縣市議會的主導權。
詹啟賢呼籲，黨員們在本次的黨主席選舉中，除了支持心儀的候選人之外，也應一併考慮2018年、2020年的大局，選出同一人選、同一團隊，為黨打拚、為民服務。
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