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軌道載運人次今年可望超越公車 鄭運鵬：應盡速推動跨運具轉乘優惠

2017-03-27  12:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法委員鄭運鵬今日在立法院交通委員會質詢時表示，今年鐵路運輸服務人數可望首度超過公路，與公路運輸產生黃金交叉，建議交通部應盡速進行組成跨運具、軌道票證整合及優惠工作小組，推動跨軌道票證整合及優惠。交通部長賀陳旦表示，將在促進公共運輸計畫裡面，成立一個特別專案來做這件事情。

台灣已從台鐵、台糖、林業軌道為主的第一次軌道時代，轉變為台鐵、高鐵、捷運的第二次軌道運輸時代。鄭運鵬指出，鐵路運輸人數近5年持續成長，公路運輸近3年逐年衰退，104年鐵路整理運量達10億6285萬人次、105年更達10億9212萬人次；但公路運輸104年運量12億1744萬人次、去年已下跌至11億1127萬人次，今年軌道載運人數可望超過公路。

目前大眾運輸轉乘優惠中，大台北地區捷運與公車間具備雙向轉乘優惠、台南市公車轉乘公車或台鐵都可折9元、高雄市公車、捷運間也有雙向轉乘優惠。鄭運鵬說，但高鐵轉機場捷運、機捷轉北捷、機捷轉北北桃公車卻都沒有轉乘優惠，強調轉乘優惠不一定要牽涉補貼，像對於機捷來講，提高運量對它就是很大助益，希望交通部能夠盡速推動，吸引更多人搭乘大眾運輸。

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  • 立委鄭運鵬。（資料照，記者廖振輝攝）

    立委鄭運鵬。（資料照，記者廖振輝攝）

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