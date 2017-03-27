談香港特首選舉 民進黨團：證明一國兩制不可行
2017-03-27 12:43
民進黨立法院黨團舉行「香港特首選舉證實一國兩治不可行」記者會。（記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕香港特首選舉昨天選出下屆特首，前政務司長林鄭月娥以777票當選，不過林鄭月娥選前民調僅29%，卻因獲北京政府支持而在選舉中勝出，選前民調最高、獲泛民主派表態支持的前財政司長曾俊華僅獲365票而落敗。民進黨立法院黨團批評，香港特首選舉是委任選舉的概念，不是香港人民真正的選擇，而林鄭月娥是中共指定的人選，非由港人自由意志產生，證明一國兩制根本就不可行。
綜合媒體報導，民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會，黨團書記長李俊俋表示，香港特首選舉是非常有趣且荒謬的選舉，再次證明一國兩制是不可行的，香港曾經是亞洲民主較發展的國家，但從香港回歸中國這20年，中國介入越深，香港自由民主完全不見，連自由表達意志、民主選舉都沒有。
民進黨團幹事長葉宜津表示，選舉結果跟香港民意落差這麼大，制度非常有問題，「一國兩制是行不通的，是假民主」，提醒台灣人，要這樣的制度嗎？連候選人都不是人民期待、要接受限制。不要再被一國兩制騙了，從香港情形就要非常警戒，台灣千萬不要受騙。
民進黨立委吳秉叡則批評，台灣的選舉一直是普通、平等、直接、無記名；結果香港特首的選舉制度，在1200人的選委會中，只有12.6%是人民選出來的，林鄭月娥的選前民調只有29%卻能當選，由此可見這樣的選舉有多荒謬，中國要拿香港做為一國兩制的模板，會讓台灣對中國更沒有信心，也提醒全體國人，要珍惜台灣民主。
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