川習會在即 司徒文：我有點害怕
「美國川普新政府與臺灣戰略新佈局」研討會26日舉行，會中邀請前AIT處長司徒文、前外交部長高英茂、台萬國家聯盟總召吳樹民等多位專家學者與會，針對台美互動提出多項策略。（記者黃耀徵攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕「川習會」料將於4月初登場，前美國在臺協會（AIT）處長司徒文（William A. Stanton）今天說，與外國領導人見面，應該具體了解彼此的意思，但美國總統川普的不可預測性高，他也不清楚川普是否真的準備好和中國領導人習近平對話，坦言「我有點害怕」。
司徒文今天出席「美國川普新政府與台灣戰略新佈局研討會」，會前受訪時對國際情勢與兩岸現況發表看法。司徒文認為，總統蔡英文非常努力維持和平安全的現況，不製造麻煩，但「中國政府好像不滿意」，仍然強調九二共識，而「事實上沒有共識」，所以困難。司徒文理解，台灣民意有許多人不同意中國主張，而中國強調的國家主義也是不容易、且不太穩定的情況。中國共產黨今年將舉行十九大會議，司徒文認為，習近平現在不想要麻煩，但「以後不知道」。
對於川普的亞太政策和「川習會」，司徒文坦言「並不清楚」，因為川普決策圈中有傳統建置派，同時也有較具獨特性與革命性，想改變傳統政策方向的人士。而一般領導人的政策想法可從人事推敲，但還有許多人事未定，因此川習見面，「誰知道他會說什麼？」，
司徒文也說到，與外國領導人見面，應該具體了解彼此的意思，但他透露，川普和日相安倍晉三見面時，美國方面甚至沒有會議紀錄，會後便使用「日本人的紀錄、日本人的方式和說法」，司徒文也以不可置信的語氣說，美國國務卿日前訪問中國時，「也利用中國的說法！？」川普的不可預測性與模糊未明的外交，使司徒文坦言，他不確定川普是否真的準備好和中國領導人習近平對話，更直言「我有點害怕」。
中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程在研討會中指出，川普注重現實利益，不太重視民主與人權，完全是現實主義的商人；司徒文也提到，川普最主要思考的主題就是貿易，只有在軍售和搶工作機會等發言中提到台灣，「覺得民主人權不太重要」這點和希拉蕊不同，司徒文認為，這方面台灣沒有好球。
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