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兆豐案沒洗錢？ 彭文正：58億就這樣被A掉了

2017-03-25  23:23

〔即時新聞／綜合報導〕立委黃國昌23日在立院財委會，針對兆豐銀行紐約分行受美國紐約州金融署裁罰案的調查報告，抨擊「兆豐銀的整份報告避重就輕」、「令人失望透頂」；知名主持人彭文正晚間則整理出該份調查報告的3大重點，直指「58億就這樣被A掉了」。

彭文正於政論節目《政經看民視》指出，兆豐銀紐約分行遭重罰的調查報告，趁著月黑風高的晚上端出來，這份報告的第1個重點，我不是洗錢；第2個重點，美國管太嚴；第3個重點，我們的斷點就到蔡友才和吳漢卿，就到此為止，其他人包括金管會、董事，都沒有責任，因為他們都不知情。

彭文正表示，兆豐銀調查報告最後的結論就是告訴我們，因為嚴峻的法令造成我們被裁罰，「既然無關洗錢，這事情就到此為止，裁罰名單到這裡了，接下來就沒有了，就這樣，觀眾朋友，58億就這樣被A掉了」。

資深媒體人周玉蔻則直接點名立法院財政委員會的委員，包括立委王榮璋、余宛如、施義芳、吳秉叡、江永昌、陳賴素美、郭正亮、費鴻泰、賴士葆、羅明才、盧秀燕、林德福，「為什麼只有黃國昌委員生氣，其他人都不生氣」。

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  • 彭文正晚間整理出兆豐銀紐約分行遭重罰調查報告的3大重點，直指「58億就這樣被A掉了」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    彭文正晚間整理出兆豐銀紐約分行遭重罰調查報告的3大重點，直指「58億就這樣被A掉了」。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 彭文正整理兆豐銀調查報告的重點，包括不是洗錢；美國管太嚴；斷點就到蔡友才和吳漢卿，其他人包括金管會、董事，都沒有責任。（圖擷取自政經看民視）

    彭文正整理兆豐銀調查報告的重點，包括不是洗錢；美國管太嚴；斷點就到蔡友才和吳漢卿，其他人包括金管會、董事，都沒有責任。（圖擷取自政經看民視）

  • 彭文正表示，兆豐銀調查報告最後的結論就是告訴我們，「既然無關洗錢，這事情就到此為止，裁罰名單到這裡了，接下來就沒有了，就這樣，觀眾朋友，58億就這樣被A掉了」。（圖擷取自政經看民視）

    彭文正表示，兆豐銀調查報告最後的結論就是告訴我們，「既然無關洗錢，這事情就到此為止，裁罰名單到這裡了，接下來就沒有了，就這樣，觀眾朋友，58億就這樣被A掉了」。（圖擷取自政經看民視）

  • 周玉蔻點名立院財委會委員，並表示針對兆豐銀調查報告，「為什麼只有黃國昌委員生氣，其他人都不生氣」。（圖擷取自政經看民視）

    周玉蔻點名立院財委會委員，並表示針對兆豐銀調查報告，「為什麼只有黃國昌委員生氣，其他人都不生氣」。（圖擷取自政經看民視）

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