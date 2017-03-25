詹啟賢：國民黨往深藍傾斜 2020大選將很艱困
2017-03-25 11:14
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨前副主席詹啟賢今日與黨內有意參選黨代表的年輕人，以問答方式談論國民黨事務。詹指出，國民黨若只往深藍傾斜，2020年總統大選將會面臨艱困選戰。
欲參選黃復興黨部黨代表的台大政研所學生季節認為，國民黨鐵票沒有民進黨多，國民黨員不滿就不出來投票，民進黨鐵票一到選舉就歸隊。
詹啟賢表示，這是藍綠基本盤的問題，選舉投票率再高也只有8成，其中30％一定是團結的民進黨，國民黨基本盤也有30％，另有20％是中間選民，這些人沒有明顯意識形態，可能對藍綠都有好感。
詹分析，2008年自己擔任馬蕭競選團隊執行總幹事，當時國民黨拿下700多萬票，到了上次總統大選只剩300多萬票，流失了300多萬票，這裡面有深藍不投票，中間選民不支持，以及100多萬泛藍軍投給親民黨宋楚瑜，值得深思國民黨。
詹說，黨內有人一直往深藍靠攏，即便把深藍票都掌握，也是只有30％而已，只想討好深藍的國民黨，在2020年總統大選會非常艱困，2016年選舉時中間選民全都跑光，這不是國民黨內部不團結的問題，黨要反省並思考中間選民到底哪裡去了？
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