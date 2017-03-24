總統任命 前國安局長楊國強為駐泰大使

2017-03-24 19:33

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府最新發布蔡英文總統的人事令，總統特任前國安局長楊國強為駐泰國大使，楊國強去年10月卸任國安局長後，外派傳聞不斷，如今成為首位卸任後外派擔任大使的國安局長。

1950年出生的楊國強，畢業於陸軍官校41期、南非共和國陸軍學院、美國陸軍戰爭學院，曾任國防部總政治作戰部軍紀監察處處長、財產申報處處長、陸軍裝甲兵學校校長、陸軍軍官學校校長、國安局副局長、國安局局長。