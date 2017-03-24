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回應《民法》違憲論 邱太三：用清朝的劍砍明朝的官

2017-03-24  16:16

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三在今日憲法法庭，對同性婚姻發言表示「我國數千年來沒有同性婚姻的機制」，又說出「考妣論」，遭大批網友譏諷食古不化。邱太三則在受訪時表示，《民法》1930年制定時並未明文禁止同性婚姻，如果因為後來產生新的社會現象，而去批評50年前的《民法》違憲，這就如同電影《九品芝麻官》台詞所形容的「用清朝的劍去砍明朝的官」，同時強調自己沒有反對同婚，只是把修法後可能遇到的問題拿出來做討論。

據《蘋果》報導，邱太三在結束同婚釋憲案發言後，回到法務部受訪，針對網友們的批評，邱指出重點在於《民法》明文禁止同性婚違憲及《民法》制定時社會沒有問題，導致未規定同性婚姻而違憲，兩者差別很大。各國是在1970年後才有同性議題，但《民法》於1930年制定，拿後來產生的新社會現象，去批評50年前的法律違憲，根本就像是「用清朝的劍去砍明朝的官」。

同時邱太三也承認自己的確「很保守」，是因擔任法務部長，不得不多方面進行考慮，除了修法過程的衝突與磨合須解決外，第三人權利的問題也必須被照顧到，例如神職人員是否能拒絕證婚，若是拒絕是否涉及歧視。作為主關機關的法務部，在修法後還須處理各機關遇到相關問題。

至於「考妣論」，邱指僅是提出自己的經驗，社會是否已經準備好，去接受同性婚姻所可能帶來的秩序影響。同時直言：「如果我不是法務部長，那跟我一點關係也沒有，因為我不需要承擔任何責任，因此所有方案我當然都支持」，但如今身為法務部長，只是針對提出A方案後，A方案會遇到哪些問題，並不代表反對意見，若立法者選定這樣的機制，會予以尊重。

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  • 大法官24日針對同婚釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論，結束後法務部長邱太三步出司法院，向媒體揮手致意後離去。（記者黃耀徵攝）

    大法官24日針對同婚釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論，結束後法務部長邱太三步出司法院，向媒體揮手致意後離去。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 同婚 同婚議題 婚姻平權 憲法法庭 邱太三 釋憲
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