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參選南市長 賴清德期許知「媳婦的道理 」

2017-03-24  13:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第4屆友善騎樓競賽今日舉辦頒獎典禮，市長賴清德表示，整頓騎樓暢通計劃是民間與公部門「由下而上」持續貫徹執行，他並唱起「做人媳婦著知道理」比喻市長責任，「家裡大小事總得管」，期許現場與會的立委黃偉哲與其他想參選市長的人，未來能夠繼續推動友善騎樓計劃，打造台南乾淨市容，舒適生活環境。

友善騎樓競賽成績，共評選出14條優質騎樓暢通路段，其中指定組第1名「中西區中山、中正路南北兩側，自火車站經湯德章公園至康樂街」路段，贏得最大獎金27萬元。賴清德強調，整頓騎樓，沒有期限，沒有終點，感謝全體市民配合支持，也希望得獎路段再接再厲，維護騎樓暢通成果。

工務局長蘇金安表示，友善騎樓競賽結合社區力量推動，評選機制除了網路投票、評審小組委員實地現勘，還有「神秘客」不定期抽檢，評選結果公正客觀。

第4屆友善騎樓競賽以「漫遊台南-觀光路網再升級」為主題，全市共19個行政區域49條騎樓路段報名參賽，分為指定組、一般組（分三組）及維護管理組。

一般組第一組21條路段競逐，競爭最激烈，結果今年第1次參賽的「中西區成功路南側，自火車站至西門路」路段拔得頭籌。

一般組第二組7條路段報名，因評分均未達標準未頒給名次，但頒發騎樓營造有特色的「麻豆區保安里興中路1號至143號」路段「地方特色獎」；「新化區中正路434號至369號、中正路398號至336號」「老街加油獎」。

一般組第三組3條路段參賽，由第1次參賽的「白河區白河里13鄰中山路60號至122號」贏得第一名。

工務局表示，這次友善騎樓競賽特別指定東寧路、北門路等14條騎樓路段參賽，以湯德章紀念公園為樞紐點，構成友善人行環狀網路，串聯台南火車站商圈、3D新藍晒圖園區、林百貨商圈、孔廟文化園區、赤崁樓文化園區、統一南紡夢時代商圈等景點，為強制執行1.5米騎樓暢通路段，讓民眾漫遊台南享受逛街樂趣。

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  • 市長賴清德強調，改善騎樓暢通計劃需要公私協力持續合作。（記者洪瑞琴攝）

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  • 台南市第4屆友善騎樓競賽舉辦頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

    台南市第4屆友善騎樓競賽舉辦頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

  • 南市推動友善騎樓競賽。（記者洪瑞琴攝）

    南市推動友善騎樓競賽。（記者洪瑞琴攝）

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相關關鍵字： 2018年選舉 賴清德
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