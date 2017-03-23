遭疑護航亞泥展延礦權 經長：14會勘單位都沒意見
〔記者黃佩君／台北報導〕環團及立法院批評經濟部趕在礦業法修正前，護航亞泥展延礦權20年，經濟部長李世光今表示該案流程是依法行政、依法核准，並沒有提早予以核准。他也強調，亞泥礦權展延期間有高達14個單位要進行會勘，包括國家公園管理處，但各單位全都沒有表示反對意見。
現行礦業法陳舊且給予礦業過大特權，立院經委會20日通過提案，要求經濟部半年內暫停核可礦權展延，避免修法前業者闖關偷渡。但卻爆出亞泥早就於14號展延20年過關，並以「含春節3.5個月」的史上最短時間通過，遭立委及環團批評經部放任偷渡。
對此李世光今表示，經濟部已檢視了全部流程，亞泥案是依法行政、依法核准的，所以沒有過早通過的問題。他也強調，審查展延過程中，會勘單位都會被邀請，這次有14個單位一起去看，沒有單位表示意見，包括國家公園管理處。
李世光也說，目前的礦業法當然有改進餘地，他認為新一代的礦業法往前推動是合理且應做的事情，經濟部會很快啟動討論。他表示，接下來經濟部就會開始進行跨部會協調，徵求各單位意見，看怎樣的礦業法才最符合台灣，同時兼顧經濟跟環保的要求。
礦務局今也表示，經部是依法予以核准，並無護航與偷跑。礦務局表示，亞泥於去年11月25日依礦業法第13條申請礦權展限，礦務局依礦業法第31條第1項第3款暨同法第27條規定，於12月1日函內政部營建署等共14個機關，查告自46年11月23日該礦設定礦業權後各機關「有無新增各機關法律規定禁止或非經各機關核准不得探採礦地域」，並會同內政部營建署、太魯閣國家公園管理處、花蓮縣政府等相關機關現地勘查。之後才於今年3月14日核准展限礦業權20年。
礦務局也表示，本次礦權展延已將環境與生態保護納入考量，排除國家公園特別景觀區。而經濟部也將立即針對礦業法、礦場安全法、原住民族基本法、水土保持法，以及環境影響評估法等相關法令規定，邀集相關部會進行檢視、會勘，並依據年度施工計畫就其礦場開採現況加以檢查。如該案有違反相關法令規定，除要求改善、施以罰鍰外，最重可廢止礦業權。
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標題：遭疑護航亞泥展延礦權 經長：14會勘單位都沒意見
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