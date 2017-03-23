前瞻基建政院拍板 林全：提升國家競爭力

2017-03-23 11:57

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全為宣示拚經濟，今天上午在行政院會拍板通過「前瞻基礎建設特別條例」，並將向立法院提出總額逾8800億元的8年特別預算，林全表示，前瞻基礎建設之所以叫前瞻，就是盼對國家競爭力有幫助，政院這次提前瞻基礎建設劃就是要提升國家競爭力，該做的事，晚做不如早做，早就該做的更要做，「未來的事我們提前來做！」。

前瞻基礎建設計劃共分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等5大面向，林全表示，其中綠能建設、數位建設都攸關台灣國家未來的產業，綠能建設主要是太陽能、風力發電與研發基地，他並表明我們要組成國際隊，建構整個綠能的國家願景，盼帶動上兆元投資。

林全在院會後召開記者會表示，這個特別預算各界非常關注，分8年編列，平均1年1100億元，其實佔總預算比例低，但希望能見樹又見林。

他說，政府在去年520上任後就檢討政府能什麼，讓經濟更好，但也希望錢能用在刀口上，當前景氣雖有回暖，但社會對政府提擴張性財政政策刺激景氣，政府則要思考如何讓擴張性財政政策有意義，要思考對國家有幫助。

前瞻基礎建設特別預算，綠能建設編列243億元，數位建設460億元，林全說，政府投資的金額其實很少，主要是要靠民間投資，但這是政府關鍵的一步。