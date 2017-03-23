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兩岸關係怎定義？ 張小月：就是兩岸關係！

2017-03-23  09:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部長李大維昨日在外交及國防委員會備詢時指出，「兩岸關係不是外交關係」。今日陸委會主委張小月受訪時強調，對於兩岸關係的定義，「兩岸關係就是兩岸關係！」

張小月表示，回顧過去歷史，辜汪會談簽過4個協議，當時覺得兩岸協議應由條約協定處理準則處理，後來大法官第329號釋字提及，「兩岸之間簽署協議，不是國際協定」，大法官已針對此做出解釋，之後才會有「兩軌並進」。

張小月解釋，所謂的「兩軌並進」，第一軌是指與外國所簽協定，以條約締結法來處理，第二軌是目前兩岸要簽署的協議，就用兩岸協議監督條例來處理。

對於時代力量主張應交付外交及國防委員會聯席審查，張小月指出，監督條例有兩階段國安審查，涉及國安機制，國防部一定有立場處理，當然也尊重之後國會所做出的決定。

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  • 對於兩岸關係的定義，陸委會主委張小月受訪時說，「兩岸關係就是兩岸關係！」（資料照，記者黃耀徵攝）

    對於兩岸關係的定義，陸委會主委張小月受訪時說，「兩岸關係就是兩岸關係！」（資料照，記者黃耀徵攝）

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