兩岸關係怎定義？ 張小月：就是兩岸關係！
2017-03-23 09:50
〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部長李大維昨日在外交及國防委員會備詢時指出，「兩岸關係不是外交關係」。今日陸委會主委張小月受訪時強調，對於兩岸關係的定義，「兩岸關係就是兩岸關係！」
張小月表示，回顧過去歷史，辜汪會談簽過4個協議，當時覺得兩岸協議應由條約協定處理準則處理，後來大法官第329號釋字提及，「兩岸之間簽署協議，不是國際協定」，大法官已針對此做出解釋，之後才會有「兩軌並進」。
張小月解釋，所謂的「兩軌並進」，第一軌是指與外國所簽協定，以條約締結法來處理，第二軌是目前兩岸要簽署的協議，就用兩岸協議監督條例來處理。
對於時代力量主張應交付外交及國防委員會聯席審查，張小月指出，監督條例有兩階段國安審查，涉及國安機制，國防部一定有立場處理，當然也尊重之後國會所做出的決定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2018徵召賴清德、游錫堃有譜 民進黨再與柯文哲合作？
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 美前國防部長裴利訪台 將發表演說
- 黨魁之爭》郝陣營控：新黨員個資外洩給吳敦義陣營
- 蘇治芬秘書農會選舉涉賄 50萬交保
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 英國國會恐攻 台灣遊客現場直擊影片曝光
- 大福彩頭獎連56摃
- 義總理籲G7抵制川普保護主義
- 高鐵彰化站 放寬建蔽、容積率
- 美媒爆料︰川普心腹 每年收俄羅斯鉅款
- 證券行情表、證券表格
- 情侶喜馬拉雅山健行失聯 女為東華大學休學生
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 1：28的戰爭 日本光榮落敗
- 城鄉差距… 這裡沒百貨公司 「優衣庫」開幕首長剪綵
- 南韓世越號睽違3年 船身浮出水面
- 小檔案：蹦蹦車
- 印女騙同鄉 軟禁逼賣淫
- 高捷黃線納「前瞻計畫」 綠委齊爭取
- 殷仔6K挨2轟 教頭仍按讚
- NBA》林書豪新搭檔？ 籃網有意網羅活塞主力後衛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No to new communique: Taipei
- 波士頓聯準銀行︰美房市過熱
- 噘「泡泡」瓊斯 老美搶冠X因子
- 《看問題》該整頓了 租金應回歸市場機制
- 獄中生活怎麼過 Viga畫給你看
- 古早味美食 滿滿人情味─吉日嚴選食材 高C/P值 健康澎湃
- 翡翠水庫建專管 北市盼新北協助環評
- 自由廣場》她見證自由不是掌權者所賜予
- 草屯撐竿跳賽 港空姐登台朝聖
- 2萬噸廢輪胎無處去 爆環境危機
- 助妻殺岳母 曾智忠免死在牢中告透透
- 3/23重要財經新聞一覽
- 風災停電防重演 屏東44.5公里纜線下地
- 林書豪搞笑無極限 梳半屏山秀腹肌
- 蘋果AMOLED手機 LGD最快明年供貨
- 肝策會下月起提供免費C肝篩檢
- 茄子蛋反映遭侵權反被恐嚇-內神通外鬼? 立委要文化部徹查
- 寬僅2.4米 霧台「酒測橋」考驗車技
- 粉絲不爽孔劉被「召喚」 金高恩急撇小王傳聞
- 空汙嚇人 除臭衣櫃竄紅
- 企業改用天然氣鍋爐 最高補助50萬
- 墾丁音樂季 售票、訂房減半業者苦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兩岸關係怎定義？ 張小月：就是兩岸關係！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分