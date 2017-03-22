桃園前縣議員王淳長 喝農藥不治

2017-03-22 17:05

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市大園選區的前縣議員王淳長，21日在家服農藥輕生，家屬發現後緊急送醫，但仍不治，享壽62歲，據了解，王淳長很久前健康就出現問題，疑似久病厭世，市議會議長邱奕勝等議會前同事聽聞噩耗，都感錯愕與難過，承諾將全力協助家屬。

王淳長從基層做起，曾任2屆村長、1屆鄉代，在過去縣議會時期，曾連任15、16、17屆等3屆縣議員，勤跑基層、為民服務扎實是他的特色，如遇地方喪事，還會自費協助喪家製作的路線指引看板懸掛街頭，地方風評佳。

邱奕勝表示，王淳長是難得認真的好議員，更是好同事，人非常好相處，過去擔任縣議員時，幾乎都把時間花在為民服務上，忙到沒有個人時間，這屆沒能當選，大家都替他感到可惜，聽到不幸第一時間感到錯愕、難過、難以置信，希望他一路好走，若家屬有任何需要，市議會也將盡力協助。

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