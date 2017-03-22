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又要對幹了？ 林岱樺LINE對話外流再挨轟！

2017-03-22  13:55

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺近日因「放生」議題引起風波，林岱樺公開道歉後表示會虛心檢討。但卻有網友貼出林岱樺這兩天在LINE群組裡，貼出「放生豆腐鯊」的新聞連結，並點名林務局及動保處質問。網友怒批林岱樺：「不要再整天想和別人對槓膩，連一些生態常識都沒有，回去多充實一下好嗎？」

一名網友將林岱樺的LINE截圖PO至臉書社團上，對話內容為林岱樺張貼《聯合報》一則以「定置漁場抓到豆腐鯊、老闆佛心放生」為題的新聞連結，並且要求林務局以及動保處：「回覆岱樺，以下是放生？野放？動物釋放？合法否？」

對於這張截圖，網友們嘲諷的回應：「就保育類了，若不放會吃免錢飯」、「感覺他就是不懂自己的問題在哪」、「動保處管到豆腐鯊了，快做筆記」、「又是小編腦殘嗎」、「這又不是寵物，是在障礙什麼？」、「委員應該也列入豆腐鯊一起保育」、「很明顯是她背後選舉團隊腦袋裝屎，又想炒議題翻盤」。

貼出對話截圖的網友憤怒的表示：「請立委好好就自己的專業背景去發揮，就算真要撈過界跨到環境生態，也請向野生動物界的學者們謙虛求教學習，別把寵物和野生動物混為一談，不然只會讓大家覺得你在耍官威！」

並且呼籲林岱樺：「為了保護相關人等被查水表，該遮蔽的都遮蔽了！如相關人等遭受不平之冤，請媒體與鄉民們代為對槓以討回公道！請該立委在追殺照片是從哪邊洩漏出去前，應先加強自己的基礎環境生態教育！」

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  • 林岱樺轉貼3月20日的新聞連結至LINE群組，並且點名林務局以及動保處。對話外流以後，林岱樺再度遭網友們猛轟：「撈過界又不做功課。」（網友提供）

    林岱樺轉貼3月20日的新聞連結至LINE群組，並且點名林務局以及動保處。對話外流以後，林岱樺再度遭網友們猛轟：「撈過界又不做功課。」（網友提供）

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