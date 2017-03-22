國民黨民調：六成民眾不支持蔡政府推動去蔣
2017-03-22 10:21
自由台灣黨主席蔡丁貴等人28日赴中正紀念堂要拆蔣中正銅像，警方以人牆戒備。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者施曉光／台北報導〕蔡政府要推動轉型正義，國民黨今天上午公布一份委外民調結果指出，蔡政府要將蔣中正相關商品下架，拆除蔣中正銅像，有六成民眾不支持，至於蔡政府推動轉型正義的作法，有五成一的人認為是在製造社會衝突與對立。
國民黨文傳會副主委胡文琦指出，對於政府以蔣中正威權統治為由，要求蔣中正相關商品下架，中正紀念堂在二二八要休館，以及拆除蔣中正銅像，有六十．四％的人不支持，支持的只有十七．七％，二十一．八％沒有反應，他據此強調，蔣中正絕對不是殺人兇手，也不是二二八元凶，而是「保衛台灣第一戰士」。
這份民調還問受訪民眾，對於目前政府轉型正義的作法，是促成社會和諧團結，還是製造社會衝突對立？結果有三十一．五％的人認為是在促成社會和解團結，五十一．六％認為製造社會衝突與對立，十七％沒有反應。
胡文琦批評，民進黨的轉型正義還沒有達成實質正義，就刻意製造社會衝突與對立，完全違背真正轉型正義的邏輯與基本要求。
此外，這份民調也詢問民眾，「有人說，司改會議是黑箱、玩假的，請問您同不同意這樣的說法？」結果有五十九．一％同意，二十三％不同意，十七．九％無反應﹔「蔡政府施政，有人說政府應該把重心放在經濟發展政策，改善人民生活，而並非政治鬥爭，增加社會衝突，請問您同不同意這樣的說法？」結果有七十八．九％同意，十五．六％不同意，五．五％無反應。
國民黨指出，這份民調執行日期為三月十一七日至十九日，樣本數一千一百零一份，抽樣誤差值正負二．九五％，受委託單位為全國意向民調公司。
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